Battlefield 2042: Grober Termin für die offene Beta bekannt

Nachdem Electronic Arts am gestrigen Abend einige neue Details zu dem kommenden Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ enthüllte, ist auch eine kurze, aber interessante Information zu der geplanten offenen Beta ans Tageslicht gekommen.

Noch wenige Monate bis zum öffentlichen Test

Wie schon bei den vorangegangenen Ablegern der Reihe werden Electronic Arts, DICE und Ripple Effect eine Testphase veranstalten, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können. Im Falle von „Battlefield 2042“ werden die Spieler im September einen handfesten Eindruck von den Qualitäten des Shooters erhalten können. Einen konkreten Termin haben die Verantwortlichen bisher nicht mitgeteilt.

Ebenso unbekannt sind die Inhalte, die in der offenen Beta geben wird. Neben dem klassischen Spielmodus „Eroberung“ könnte auch ein erster Eindruck von dem gestern enthüllten „Battlefield 2042: Portal“ sein. Damit bekommen die Spieler Mod-Tools spendiert, um komplett eigene Spielmodi zu erschaffen. Des Weiteren kann man diese Spielvarianten auf klassischen Karten spielen, die aus früheren „Battlefield“-Ablegern stammen. Darunter finden sich „Valparaiso“ aus „Bad Company 2“, „Noshar Kanäle“ und „Kaspische Grenze aus „Battlefield 3“ und weitere ikonische Schlachtfelder.

„Battlefield 2042“ wird am 22. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Zudem werden Vorbesteller einen früheren Zugang zu der Beta erhalten. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Sobald weitere Details zum Multiplayer-Shooter enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: GameSpot

