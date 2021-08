Dead Space Remake: Ein alter Bekannter – Veteran bekleidet den Posten des Directors

Ende Juni wurde bekannt gegeben, dass der Branchen-Veteran Eric Baptizat Ubisoft nach 16 Jahren verlassen hat, um bei EA Motive anzuheuern. Wie sich nun herausstellt, bekleidet er bei den Arbeiten am kürzlich angekündigten "Dead Space"-Remake den Posten des Game-Directors.

Das "Dead Space"-Remake erscheint unter anderem für die PS5.

Nach den Gerüchten im Vorfeld wurde das Remake zum 2008 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ auf dem „EA Play Live 2021“-Event auch offiziell angekündigt.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich das Remake bei den Entwicklern von EA Motive in Arbeit befindet und für den PC sowie die Konsolen der neuen Generation erscheint, wurden bisher leider kaum konkrete Details genannt. Eine interessante Information zum Remake von „Dead Space“ lieferte nun das LinkedIn-Profil des Branchen-Veterans Eric Baptizat, dem sich entnehmen lässt, dass Baptizat bei den Arbeiten am Remake den Posten des Game-Directors bekleidet.

Entwickler möchten die Zielgruppe erweitern

Völlig überraschend kommt diese Meldung übrigens nicht. So gab Eric Baptizat Ende Juni bekannt, dass er sich nach 16 Jahren dazu entschloss, den französischen Publisher Ubisoft zu verlassen und bei EA Motive anzuheuern. Bereits vor ein paar Wochen wurde Baptizat, der bei Ubisoft zuletzt als Game-Director am Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ arbeitete, daher mit dem Remake von „Dead Space“ in Verbindung gebracht.

Zum Thema: EA Motive: Director von Assassin’s Creed Valhalla heuert bei EAs Studio an

Wie uns die Entwickler von EA Motive vor wenigen Tagen wissen ließen, soll die Neuauflage des Science-Fiction-Horrors eine größere Zielgruppe anpeilen als noch das Original aus dem Jahr 2008. Ein Ziel, das unter anderem mit zusätzlichen Optionen hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades in Angriff genommen werden soll.

Wann mit der Enthüllung weiterer Details oder gar der ersten Spielszenen zum „Dead Space“-Remake zu rechnen ist, steht aktuell noch in den Sternen.

Quelle: The Gamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead Space