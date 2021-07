Dead Space: Remake des Horrorspiels offiziell mit Teaser angekündigt

Jetzt ist es amtlich: "Dead Space" is back! Electronic Arts hat nach zahlreichen Gerüchten in den vergangenen Wochen heute ein Remake des Horrorspiels offiziell mit einem kurzen Teaser angekündigt.

Das "Dead Space"-Remake soll unter anderem für PS5 erscheinen.

Am Ende seines heutigen EA Play Live-Events hat Electronic Arts die Bombe endlich platzen lassen und das „Dead Space“-Remake offiziell mit einem Teaser bestätigt. Damit bestätigte das Unternehmen diverse Gerüchte, die in den letzten Wochen kursierten. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten in diesem Artikel ansehen.

Dead Space: Horrorspiel-Reihe kehrt endlich zurück

Wirklich viel zu sehen gab es in dem knapp eine Minute langen Teaser-Video allerdings nicht. Der Clip zeigt die aus dem ersten Teil der Serie vertraute Umgebung, die USG Ishimura, und gewährt darüber hinaus einen kurzen Blick auf den Protagonisten des Games, Isaac Clarke. Darüber hinaus bestätigt das Video, dass das Spiel auf Basis der Frostbite-Engine entwickelt und für die New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Des Weiteren könnte es durchaus sein, dass sich die jüngsten Gerüchte bewahrheiten. Zuletzt berichtete Jeff Grubb von GamesBeat, dass Electronic Arts an einer Neuauflage des ersten „Dead Space“-Spiels arbeiten würde, die sich an den in den vergangenen Jahren von Capcom veröffentlichten „Resident Evil“-Remakes orientieren solle.

Zum Thema: Dead Space: Remake nach dem Vorbild von Resident Evil? – Gerücht

Sollten diese Informationen zutreffen, dürfte uns womöglich im Kern dieselbe Geschichte wie damals erwarten, allerdings nun mit einer zeitgemäßen Technik sowie einem überarbeiteten, modernisierten Gameplay. Dank der Frostbite-Engine zeigt der zeigt der Teaser bereits schärfere Texturen sowie eine verbesserte Beleuchtung.

Das schlicht „Dead Space“ betitelte Remake entsteht im Studio EA Motive („Star Wars: Squadrons“) und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht werden. Ein Veröffentlichungstermin ist noch unbekannt.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von „Dead Space“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead Space