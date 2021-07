EA Play Live 2021: Dead Space und mehr? Verfolgt das Event ab 19 Uhr bei uns im Livestream

"EA Play Live 2021": Mehrere Neuankündigungen geplant?

Auch in diesem Jahr entschlossen sich die Verantwortlichen von Electronic Arts dazu, auf einen Auftritt im Rahmen der E3 zu verzichten und stattdessen auf das hauseigene „EA Play Live“-Event zu setzen.

Genau wie es bereits in den Vorjahren der Fall war, wird das „EA Play Live“-Event in diesem Jahr ebenfalls mit mehreren Präsentationen und sicherlich der einen oder anderen Überraschung aufwarten. Los geht es am heutigen Donnerstag Abend um 19 Uhr unserer Zeit. Den entsprechenden Livestream zum „EA Play Live 2021“-Event haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Mit diesen Spielen ist zu rechnen

Bereits bestätigt wurde, dass die Entwickler von Respawn Entertainment mit von der Partie sein und etwas näher auf die Anfang August startende zehnte Staffel von „Apex Legends“ eingehen werden. Darüber hinaus dürfen wir uns auf frische Eindrücke und Details zum kommenden DICE-Shooter „Battlefield 2042“ freuen, während „Mass Effect“ und „Dragon Age“ in diesem Jahr keine Rolle spielen.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge dürfen wir uns heute Abend auch über Neuankündigungen freuen. So hielt sich in den vergangenen Tagen beispielsweise hartnäckig das Gerücht, dass EA Motive an einem neuen „Dead Space“ arbeitet, das im Zuge des „EA Play Live 2021“-Events enthüllt werden soll. Darüber hinaus tauchte bei Amazon und weiteren Händlern ein Platzhalter mit dem Namen „Project C“ auf, was ebenfalls auf eine bevorstehende Ankündigung hindeutet.

Im Laufe des heutigen Abends erfahren wir mehr.

