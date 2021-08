UK-Charts: F1 2021 verteidigt erfolgreich die Spitze

Zum Start in die neue Woche dürfen natürlich auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien nicht fehlen. Diesen lässt sich entnehmen, dass es dem Rennspiel "F1 2021" gelang, den Platz an der Spitze zu verteidigen.

Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die sich auf die am 31. Juli 2021 zu Ende gegangene Woche beziehen.

Den aktuellen Software-Charts von der Insel lässt sich entnehmen, dass es „F1 2021“ in der vergangenen Woche gelang, die Spitze der britischen Retail-Charts erfolgreich zu verteidigen. Genau wie in der Vorwoche fand sich die Switch-exklusive High-Definition-Neuauflage „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ auf dem zweiten Platz ein, während „Mario Kart 8 Deluxe“ die Top 3 der letzten Woche abrundet.

Auf den weiteren Plätzen folgen weitere Switch-Titel wie „Animal Crossing: New Horizons“ sowie die Switch-Version des Dauerbrenners „Minecraft“. Der einzige Neueinsteiger in Form des Action-Rollenspiels „NEO: The World Ends With You“ sicherte sich den zehnten Platz.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

Die Top 10 in der Übersicht

1. (1) F1 2021

2. (2) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

3. (5) Mario Kart 8 Deluxe

4. (7) Animal Crossing: New Horizons

5. (8) Minecraft (Switch Edition)

6. (7) Grand Theft Auto V

7. (6) Marvel’s Spider-Man Miles Morales

8. (13) Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

9. (4) FIFA 21

10. (Neu) NEO: The World Ends With You

Quelle: Nintendo Life

