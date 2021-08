Ace Combat 7: JASDF-DLC angekündigt und neues Spiel in Arbeit

Bandai Namco wird den herunterladbaren Inhalt "Japan Air Self Defense Force" am 31. August 2021 für "Ace Combat 7" veröffentlichen. Einen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen. Auch ein neues "Ace Combat" befindet sich bereits in Arbeit.

Bandai Namco hat für „Ace Combat 7“ weitere Download-Inhalte angekündigt und zugleich den Veröffentlichungstermin genannt. So wird das Unternehmen den herunterladbaren Inhalt „Japan Air Self Defense Force“ am 31. August 2021 veröffentlichen.

Die Erweiterung kommt mit neuen Skins daher. Darüber hinaus wird die Auswahl an Musikstücken im Multiplayer-Part erweitert. Nachfolgend seht ihr eine Übersicht über den Zusatz-Content. Ebenfalls steht unterhalb dieser Zeilen ein passender Trailer zur Ansicht bereit.

Neue Skins:

Komatsu Special Marking 2017 Skin (F-15J)

6SQ 60th Anniversary Skin (F-2A)

301SQ F-4 Final Year 2020 Skin (F-4E Phantom II)

Zusätzliche Hintergrundmusik für Multiplayer-Modus:

“Mayhem” (aus Ace Combat Zero: The Belkan War)

“Glacial Skies” (aus Ace Combat Zero: The Belkan War)

“Rendezvous” (aus Ace Combat 5: The Unsung War)

“Blockade” (aus Ace Combat 04: Shattered Skies)

“Transparent Blue” (aus Ace Combat 3: Electrosphere)

“Naval Warfare” (aus Ace Combat: Assault Horizon)

„Ace Combat 7: Skies Unknown“ ist seit Januar 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Die PS4-Version bietet in gesonderten VR-Missionen ergänzend Unterstützung für Sonys Virtual Reality-Headset PlayStation VR.

Neues Ace Combat in Arbeit

Der DLC-Support für „Ace Combat 7“ dürfte sich langsam dem Ende nähern, denn das nächste Spiel ist bereits in der Pipeline. Für die Entwicklung zeichnet sich ILCA (u.a. „The Idolmaster: Starlit Season“) verantwortlich. Bestätigt wurde der Titel während der Retrospektive zum 25-jährigen Jubiläum der Serie.

„Ich hoffe, dass sich die Fans vor allem darüber freuen, dass das nächste Spiel in Arbeit ist“, so Kazutoki Kono, Produzent der „Ace Combat“-Serie. „Mit diesem neuen Team erschaffen wir ein neues Ace Combat – eine neue Ära. Ich weiß nicht, wo wir in den nächsten 25 Jahren sein werden, aber die Ace Combat-Serie wird weitergehen, und ich werde für alle, die uns unterstützen und mit mir etwas erschaffen, weiterhin alles geben.“

Unsere Themen-Übersicht zu „Ace Combat 7: Skies Unknown“ öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zum DLC „25th Anniversary DLC: JASDF Skin Series“:

