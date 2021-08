Hell Let Loose: Entwickler kündigen eine Beta für die PS5 an

"Hell Let Loose" soll 2021 für die Konsolen erscheinen.

Ende des vergangenen Monats veröffentlichten Team17 und die Entwickler von Black Matter den im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Multiplayer-Shooter „Hell Let Loose“ für den PC.

Wie das Studio kürzlich bekannt gab, sollen die Konsolen im Laufe des Jahres mit „Hell Let Loose“ versorgt werden. Via Twitter bestätigten die Macher von Black Matter nun, dass die Konsolen-Version des Multiplayer-Shooters vor dem Release in Form einer Beta getestet wird. Allzu viele Details zur Konsolen-Beta ließen sich die Entwickler bisher allerdings nicht entlocken.

Zum einen wies das Studio darauf hin, dass die Konsolen-Beta von „Hell Let Loose“ auf der PlayStation 5 stattfinden wird. Des Weiteren versprachen die Entwickler von Black Matter, dass Anmeldungen zur Beta im Laufe der kommenden Wochen möglich sein werden. Ein konkreter Termin wurde jedoch nicht genannt.

Bei „Hell Let Loose“ handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der laut offiziellen Angaben große Gefechte auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs ermöglicht. Ausreichend Spieler vorausgesetzt, treten zwei Teams mit jeweils bis zu 50 Mitgliedern gegeneinander an und versuchen, den Sieg davonzutragen.

Punkten soll „Hell Let Loose“ dabei vor allem mit der strategischen Komponente der Gefechte. So stehen unter dem Strich 14 verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Stärken bereit, die eine ganz eigene Vorgehensweise voraussetzen.

❗Priority Intel❗

We’re excited to announce that in the near future we’ll be running our first console beta!

Regiment: PlayStation 5

Deployment date: TBA

Sign-up details will be shared in the next couple of weeks.

Be among the first on the console frontline! pic.twitter.com/nQhovM4Tw8

— HellLetLoose (@hell_let_loose) August 18, 2021