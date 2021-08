Tales of Arise: PS5 vs. Xbox Series X – Die Demo im Performance-Check

In dieser Woche wurde eine kostenlose Demo zum kommenden Rollenspiel "Tales of Arise" veröffentlicht. In einer aktuellen Performance-Analyse wurden die Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X einem Direktvergleich unterzogen.

"Tales of Arise" erscheint im September.

Um Lust auf mehr zu machen und noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellte Bandai Namco Entertainment in dieser Woche eine kostenlose Demo zum kommenden Rollenspiel „Tales of Arise“ bereit.

Der Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ ließ sich wieder einmal nicht lange bitten und unterzog die Umsetzungen für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S einem Performance-Check beziehungsweise einem direkten Vergleich. Als Sieger ging aus dem Ganzen die Xbox Series X-Version von „Tales of Arise“ hervor, die ihr PlayStation 5-Pendant vor allem im Graphics-Modus ausstechen kann.

Xbox Series X liegt bei der Framerate vorne

Im Performance-Modus kann die Demo von „Tales of Arise“ laut „ElAnalistaDeBits“ auf der PlayStation 5, der Xbox Series X und der Xbox Series S mit weitestgehend stabilen 60 Bildern die Sekunde aufwarten und hat nur in vereinzelten Fällen mit kleineren Framerate-Drops zu kämpfen. Anders sieht es da schon im Graphics-Modus aus, in dem „Tales of Arise“ auf der PS5 sowie der Xbox Series X in 4K und auf der Xbox Series S in 1440p dargestellt wird.

Aus dem Framerate-Vergleich im Graphics-Modus geht die Xbox Series X-Version als Sieger hervor, die im Schnitt 15 Bilder die Sekunde mehr auf den Bildschirm zaubert als die PS5-Fassung. Vor Einbrüchen in den 40FPS-Bereich, die vor allem im Kampfgeschehen auftreten können, ist laut der Performance-Analyse aber keine der beiden Systeme gefeit. Weitere Details zur Performance auf den unterschiedlichen Systemen entnehmt ihr dem angehängten Video.

Allerdings gilt zu beachten, dass der Performance-Analyse bisher nur die Demo von „Tales of Arise“ zugrunde liegt. In wie weit sich die Werte auf die Vollversion übertragen lassen, erfahren wir im kommenden Monat. Hierzulande wird „Tales of Arise“ nämlich ab dem 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

