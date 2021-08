DokeV: Pokémon-Herausforderer wandelt sich zum Open-World-Adventure – Neuer Trailer

Passend zur Gamescom 2021 zeigt sich der von Pearl Abyss entwickelte "Pokémon"-Herausforderer "DokeV" in einem neuen Trailer. Darüber hinaus wies das südkoreanische Entwicklerstudio darauf hin, dass vom Vorhaben, "DokeV" im MMO-Genre anzusiedeln, Abstand genommen wurde.

"DokeV" entsteht bei den "Black Desert"-Machern von Pearl Abyss.

Zu den diversen Titeln, mit denen Nintendos legendäre „Pokémon“-Reihe herausgefordert werden soll, gehört unter anderem „DokeV“.

„DokeV“ entsteht bei den „Black Desert“-Machern von Pearl Abyss und sollte sich zunächst als ein klassisches MMO verstehen. Wie das südkoreanische Studio anlässlich des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2021 am gestrigen Mittwoch Abend bekannt gab, entschlossen sich die Entwickler dazu, das Spiel-Design noch einmal zu überarbeiten und „DokeV“ von einem MMO in ein Open-World-Adventure umzuwandeln. Am grundlegenden Spielkonzept hat sich jedoch nichts geändert.

Eine offene Welt voller geheimnisvoller Kreaturen

In „DokeV“ übernehmt ihr die Kontrolle über eine kindliche Spielfigur und erkundet eine Spielwelt, die vom „Die Firma“ genannten Riesenkonzern und dessen Robotern dominiert wird. Zur Besonderheit der besagten Roboter gehört die Tatsache, dass deren KI-Chips mit eingefangenen Geisterwesen betrieben werden, die den Namen Dokebi tragen. Hierbei haben wir es geheimnisvollen Kreaturen zu tun, die von der koreanischen Folklore inspiriert sind.

Zum Thema: Nexomon: Der erste Teil der Monsterjagd kommt endlich auf die Konsolen – Termin und Trailer

In der Welt von „DokeV“ sind nur wenige Menschen über die nötigen Sinne, um die Dokebi-Wesen wahrzunehmen. Euer Charakter verfügt über diese Fähigkeit und ist in der Lage, die Dokebi einzufangen und zu trainieren. Neben dem Sammeln der Dokebi warten in „DokeV“ Nebenaufgaben wie das Angeln oder der Abbau von Ressourcen.

Einen ausführlichen Blick auf das neue Werk aus dem Hause Pearl Abyss ermöglicht euch der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer. „DokeV“ erscheint 2022 für den PC und nicht näher genannte Konsolen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DokeV