Battlefield 2042: Nach der Verschiebung – Neuer Termin des Early-Access-Starts bestätigt

"Battlefield 2042" erscheint im November 2021.

Die vergangenen Tagen schienen erneut ganz im Zeichen von Verschiebungen zu stehen. So wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass sich sowohl „Dying Light 2“ als auch „Rocksmith+“ auf das kommende Jahr verschieben werden.

Auch der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ gehört zu den Titeln, die laut einer aktuellen Mitteilung etwas später als geplant erscheinen werden. Im Falle des neuen Projekts von DICE beläuft sich die Verschiebung glücklicherweise nur auf ein paar Wochen. Wie DICE nun bestätigte, gilt selbiges natürlich auch für den Early-Access-Start von „Battlefield 2042“.

Während die Vollversion von „Battlefield 2042“ ab dem 19. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein wird, erhalten Early-Access-Berechtigte ab dem 12. November 2021 Zugriff auf den Multiplayer-Shooter. Der Frühstart ist unter anderem in der Gold- und der Ultimate-Edition von „Battlefield 2042“ enthalten.

Wie es im Rahmen der Verschiebung hieß, ist diese auf unvorhersehbare Herausforderungen zurückzuführen, mit denen sich die Entwickler von DICE bei den Arbeiten im Home-Office konfrontiert sahen: „Der Aufbau der nächsten Generation von Battlefield während einer globalen Pandemie hat unsere Entwicklungsteams vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt“, so DICE.

„Angesichts der Größe und des Umfangs des Spiels hatten wir gehofft, dass unsere Teams auf dem Weg zur Veröffentlichung wieder gemeinsam in unseren Studios sein würden. Angesichts der anhaltenden Bedingungen, die dies nicht zulassen, und der harten Arbeit, die die Teams von zu Hause aus leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit zu nehmen, um die Vision von Battlefield 2042 für unsere Spieler umzusetzen.“

Thanks to everyone who have sent their messages of support this past 12 hours or so – it’s deeply appreciated by all of us on the team 💛 #BATTLEFIELD

I’ll be helping to answer questions as we move towards November 19th. To help clarify on the below

Early Access = 12th November https://t.co/GDwneaclZs

— Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) September 16, 2021