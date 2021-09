Life is Strange True Colors: Neues PS5-Update behebt die Ray-tracing-Probleme

Ab sofort steht ein neues Update zum Story-Adventure "Life is Strange: True Colors" bereit. Mit diesem werden laut offiziellen Angaben die Ray-tracing-Probleme auf der PlayStation 5 in Angriff genommen.

"Life is Strange: True Colors" entstand bei den Entwicklern von Deck Nine Games.

Auch wenn „Life is Strange: True Colors“ Spieler wie Kritiker gleichermaßen zu überzeugen wusste, hatte das Story-Adventure zum Launch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen.

Nachdem die verantwortlichen Entwickler von Deck Nine Games umgehend Besserung gelobten, stellte das Studio nun das nächste Update zu „Life is Strange: True Colors“ bereit. Wie sich dem überschaubaren Changelog entnehmen lässt, wurden mit diesem Probleme auf der PlayStation 5 behoben, die in Kombination mit der Ray-tracing-Technologie auftragen. Näher ins Detail gingen die Macher von Deck Nine Games aber nicht.

Weitere Updates stehen in den Startlöchern

Ein Blick auf die aktualisierte Roadmap von „Life is Strange: True Colors“ verdeutlicht, dass die nächsten Updates bereits in den Startlöchern stehen. Der nächste Patch wird demnach am kommenden Montag, den 27. September 2021 veröffentlicht und sich zum einen eines Fehlers annehmen, der auf der PlayStation 4 zu einem weißen Bildschirm führen kann. Auch die fehlenden HDR-Slider auf der PS5 sollen korrigiert werden.

Weiter geht es mit dem „Week 3“-Update, das am 4. Oktober 2021 veröffentlicht wird und die Framerate auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X optimieren wird, die zwischenzeitlich auf unter 30FPS fällt. Weitere Details zu den kommenden Updates findet ihr auf der offiziellen Website.

„Life is Strange: True Colors“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich. Die Umsetzung für Nintendos Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

