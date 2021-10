Capcom: Der PC wird zur Mainstream-Plattform – Verkäufe sollen angekurbelt werden

Auf der Tokyo Games Show sprach Capcoms COO Haruhiro Tsujimoto über die zukünftige Unternehmensstrategie. In maximal zwei Jahren sollen Verkäufe auf dem PC 50 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Capcom sieht in der Veröffentlichung von PC-Versionen großes Potenzial.

Das japanische Videospielunternehmen Capcom möchte in Zukunft verstärkt auf PC-Spiele setzen. Für dieses Vorhaben sollen die Verkäufe auf dem PC um 50 Prozent ansteigen.

„Der PC treibt den weltweiten Umsatz an. Wir haben kürzlich erklärt, dass wir den PC zu unserer Hauptplattform machen werden. Auf der diesjährigen Tokyo Game Show haben wir uns darauf konzentriert, die PC-Version von Monster Hunter Rise zu zeigen, und ich denke, die Leute werden den Wandel in unserem Ansatz erleben können“, erklärt der COO Haruhiro Tsujimoto.

Dem fügte er hinzu, dass die digitalen Verkäufe von älteren Titeln angestiegen sind. „Resident Evil 7“ zum Beispiel würde sich noch immer über eine Million Mal pro Jahr verkaufen. Auf dem Computer lassen sich hochwertigere Produktionen spielen, weshalb Capcom von einer zukünftig höheren Verbreitung ausgeht.

Corona-Pandemie habe die PC-Nutzung verändert

Die stärkere Nutzung des PCs sei vor allem auf die weltweite Corona-Pandemie zurückzuführen: „Die Pandemie verändert die Art und Weise, wie die Menschen den PC betrachten. Smartphones sind zwar praktisch, aber ihre Bildschirme sind klein und ihre Touchscreens sind schwer zu bedienen, so dass sie sich nicht für die Arbeit zu Hause oder für Schulklassen eignen. Ich glaube, dass PCs nach den Smartphones das nächste große Ding sein werden.“

Zwar wird auch der Vertrieb von Konsolenspielen weiter ausgebaut, doch in Zukunft soll der PC den Mainstream darstellen. In spätestens zwei Jahren sollen genau so viele PC-Titel verkauft werden, wie es auf den Konsolen der Fall ist.

Vergangene Projekte wie „Resident Evil Village“ und „Devil May Cry 5“ sind für alle Plattformen gleichzeitig erschienen. Zudem wurde schon bekanntgegeben, dass der bisherige Switch-Titel „Monster Hunter Rise“ im Januar für den PC veröffentlicht wird. „Monster Hunter World“ aus dem Jahr 2018 soll sich auf dem PC übrigens besser verkauft haben als auf der PS4.

Auch Sony möchte den PC als Spieleplattform nicht vernachlässigen. Ausgewählte PlayStation-Spiele sollen mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa zwei Jahren auch für den Computer angeboten werden.

Im vergangenen Jahr war die Portierung von „Horizon Zero Dawn“ ein voller Erfolg: Das postapokalyptische Action-RPG verkaufte sich auf dem Rechenknecht öfter als „Death Stranding“ und „Assassin’s Creed Odyssey“.

