Horizon Zero Dawn: Startete auf dem PC fast so erfolgreich wie The Witcher 3

"Horizon Zero Dawn" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

Mit dem 2017 veröffentlichten Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“ stellten die niederländischen Entwickler von Guerrilla Games eindrucksvoll unter Beweis, dass sie sich nicht nur auf hochwertige Shooter-Kost verstehen.

Doch nicht nur spielerisch, auch kommerziell wusste „Horizon Zero Dawn“ zu beeindrucken und verkaufte sich alleine auf der PlayStation 4 mehr als zehn Millionen Mal. Anfang des vergangenen Monats folgte zudem eine Umsetzung für den PC, zu der uns heute unbestätigte Verkaufszahlen erreichten. Erhoben wurden die Zahlen von den Marktforschern von SuperData.

Death Stranding und The Witcher 3 wurden übertrumpft

Wie es in einem aktuellen Bericht von SuperData heißt, verkaufte sich die PC-Version von „Horizon Zero Dawn“ im ersten Monat rund 716.000 Mal und stellte damit den einen oder anderen bekannten Namen in den Schatten. Laut SuperData reichte „Horizon Zero Dawn“ mit diesem Verkaufsstart fast an die Zahlen heran, die „The Witcher 3: Wild Hunt“ im ersten Verkaufsmonat auf dem PC verbuchte.

Ohne genauere Zahlen zu nennen, ist zudem die Rede davon, dass die PC-Umsetzung von „Horizon Zero Dawn“ deutlich erfolgreicher startete als „Assassin’s Creed Odyssey“ im Jahr 2018. Abschließend wurde ein Vergleich mit „Death Stranding“ gezogen, das im Juli 2020 für den PC erschien und sich im ersten Monat 477.000 Mal verkaufte. Hier blieb Aloys Abenteuer auf dem PC also der eindeutige Sieger.

Aktuell arbeitet Guerrilla Games am Nachfolger „Horizon Forbidden West“, der 2021 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheint.

Quelle: SuperData

