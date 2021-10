Elden Ring: From Software liefert Update zum Stand der Entwicklung

Auch "Elden Ring" gehörte zu den Titeln, deren Entwicklung von der COVID-19-Krise negativ beeinflusst wurden. Wie die Entwickler von From Software versicherten, befindet sich das vielversprechende Action-Rollenspiel mittlerweile jedoch in der finalen Phase der Entwicklung.

"Elden Ring" erscheint im Januar 2021.

Zu den ersten großen Titeln des Videospieljahres 2022 dürfte zweifelsohne das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ gehören, das zur Zeit bei den „Dark Souls“-Machern von From Software entsteht.

Wie in den vergangenen Monaten berichtet wurde, gehörte auch From Software zu den Studios, die von der COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Umzug in das Home-Office ausgebremst wurden. In einem kurzen Statement lieferten uns die Verantwortlichen von From Software nun ein kleines Status-Update zur Entwicklung von „Elden Ring“. Kurz und knapp heißt es, dass sich das ambitionierte Fantasy-Abenteuer in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Wohl keine Verschiebung zu befürchten

„Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung und schreiten ruhig voran“, so From Softwares Yasuhiro Kitao gegenüber der japanischen Famitsu. Aussagen, die nahe legen, dass eine weitere Verzögerung beziehungsweise Verschiebung nicht zu befürchten ist. „Elden Ring“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Arbeit und wird am 21. Januar 2022 erscheinen.

„Elden Ring“ orientiert sich spielerisch wieder mehr an den klassischen „Dark Souls“-Abenteuern und verfrachtet euch in eine magische Welt, die in Zusammenarbeit zwischen From Software auf der einen und dem „Game of Thrones“-Autoren George R. R. Martin auf der anderen Seite entstand.

Großen Wert legen die Entwickler von From Software ein weiteres Mal auf die spielerische Freiheit. So wird in „Elden Ring“ komplett auf Level-Begrenzungen verzichtet, was dazu führt, dass euch alle Areale des Spiels von Beginn an offen stehen.

