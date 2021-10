Vengeance is Mine: Neues Mech Combat-Spiel von „Quiet“-Darstellerin Stefanie Joosten angekündigt

Mit "Vengeance is Mine" befindet sich ein neues Mech-Combat-Spiel für Konsolen und PC in Entwicklung. Dabei wird Schauspielerin und Model Stefanie Joosten als Associate Creative Director in Erscheinung treten.

Der Publisher 110 Industries hat ein neues Mech Combat-Spiel namens „Vengeance is Mine“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC angekündigt, das im Jahre 2023 veröffentlicht werden soll. Ein verantwortliches Entwicklerstudio wurde bisher nicht genannt.

Ein bekanntes Gesicht hinter dem Spiel

Jedoch wurde mit Stefanie Joosten ein Associate Creative Director vorgestellt. Der Name könnte vor allem „Metal Gear Solid“-Fans ein Begriff sein, da Joosten in „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ in der Rolle der Quiet zu sehen gewesen ist. Zu der heutigen Ankündigung sagte sie:

„Dies ist der Tag, auf den ich mich bereits seit sechs Monaten freue. Im letzten Winter trat ich einem neuen Projekt als Associate Creative Director bei und begann Tag und Nacht mit einer fantastischen Gruppe an Leute aus aller Welt zu arbeiten. Wir haben uns aufgemacht, um eine starke und bewegende Einzelspielergeschichte zu erschaffen, die mutig, frisch und aufregend ist sowie euch vor Spannung an euren Sitz fesseln wird. Unser brillantes Entwicklerteam hat den Job erhalten, eine komplett neue Erfahrung zu erschaffen, indem es Themen und Genres in einer unerwarteten Art und Weise miteinander kombiniert und Industriestandards, wie wir sie bisher kennen, voranzubringen. Wir erschaffen ein emotionales Spektakel, wie ihr es nie zuvor gesehen oder gespielt habt. Dies ist mehr als nur ein Spiel. Ich kann es kaum erwarten, euch einen ersten Einblick zu gewähren.“

Somit stellt Joosten direkt hohe Erwartungen auf. Ob „Vengeance is Mine“ diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden wird, werden wir in den kommenden Jahren erleben. Ein erster Teaser-Trailer wurde bereitgestellt:

