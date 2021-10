Battlefield 2042: Nahm laut einem Insider als Battle-Royal-Titel seinen Anfang

"Battlefield 2042" erscheint im November 2021.

Mit der kürzlich zur Verfügung gestellten Multiplayer-Beta zu „Battlefield 2042“ sorgten die verantwortlichen Entwickler von DICE in den vergangenen Tagen für reichlich Gesprächsstoff.

Nachdem die Spieler über diverse Fehler und ihrer Meinung nach fragwürdige Design-Entscheidungen klagten, wies DICE darauf hin, dass die Beta auf einem „Monate alten Build“ basiere. Angaben, die laut dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson so nicht zutreffen sind. Stattdessen möchte er aus internen Quellen erfahren haben, dass der in der Beta spielbare Build von „Battlefield 2042“ von Mitte September stammt. Ergänzend zu diesen Aussagen lieferte uns Henderson weitere unbestätigte Details zur Entstehungsgeschichte des Multiplayer-Shooters.

Laut Henderson sollen die Berichte, in denen die Rede davon war, dass die Entwicklung von „Battlefield 2042“ als klassischer Battle-Royal-Shooter seinen Anfang nahm, den Tatsachen entsprechen. Nicht in Erfahrung bringen konnte Henderson laut eigenen Angaben, zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung „Battlefield 2042“ von einem Battle-Royal-Shooter in einen traditionellen Ableger der beliebten Shooter-Serie umgewandelt wurde.

Im weiteren Verlauf seines Statements untermauert der als verlässliche Quelle geltenden Insider noch einmal seine Aussagen, dass die „Call of Duty“-Reihe definitiv zu den Inspirationsquellen von DICE gehörte. Doch auch der von Respawn Entertainment entwickelte Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ soll von DICE ausführlich analysiert worden sein, um die Entwickler in die Lage zu versetzen, mögliche Ideen für die Verbesserung und Modernisierung von „Battlefield“ auszuarbeiten.

Während sich die Verantwortlichen von DICE und Electronic Arts bisher nicht zu den aktuellen Gerüchten um „Battlefield 2042“ äußern wollte, rief Henderson indirekt die Gaming-Presse dazu auf, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und weitere Details zu dieser Thematik in Erfahrung zu bringen.

„Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

A pretty bold statement to claim – But evidence can be provided if you’re a journalist that covers this type of info.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 12, 2021