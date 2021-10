Rainbow Six Extraction: Releasetermin auf der offiziellen Website aufgetaucht

Bereits vor einigen Wochen bestätigte Ubisoft, dass der kooperative PvE-Shooter "Rainbow Six Extraction" im Januar 2022 erscheinen wird. In der Zwischenzeit tauchte auf der offiziellen Website des Unternehmens ein konkreter Releasetermin auf.

"Rainbow Six Extraction" erscheint im Januar 2021.

Bereits vor einigen Wochen wies Ubisoft darauf hin, dass der PvE-Shooter „Rainbow Six Extraction“ nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird und stattdessen für eine Veröffentlichung im Januar 2022 vorgesehen ist.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann im Januar 2022 genau mit dem Release von „Rainbow Six Extraction“ zu rechnen ist, könnte die offizielle Website nun für Klarheit gesorgt haben. So entdeckte ein Nutzer, dass die Verantwortlichen von Ubisoft einen Beitrag aus dem Juni überarbeiteten und in diesem darauf hinwiesen, dass „Rainbow Six Extraction“ für eine Veröffentlichung am 20. Januar 2022 vorgesehen ist. In der Original-Fassung des entsprechenden Beitrags war noch von einem Release am 16. September 2020 die Rede.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, ob wir es beim 20. Januar 2022 in der Tat mit dem finalen Release von „Rainbow Six Extraction“ zu tun haben. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass Ubisoft im Fall der Fälle schon in Kürze für Klarheit sorgen könnte. Warten wir also die Entwicklung der kommenden Wochen ab.

Zum Thema: Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer zum Koop-Shooter erschienen

„Rainbow Six Extraction“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die Streaming-Plattformen Stadia und Luna in Entwicklung. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen Shooter zu tun, in dem sich drei Spieler zu Teams zusammenschließen und den Kampf gegen einen außerirdischen Parasiten aufnehmen, der den Fortbestand der Menschheit bedroht.

Quelle: PC Gamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction