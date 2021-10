eFootball 2022: Update 0.9.1 wurde verschoben

Der Launch von "eFootball 2022" war recht holprig.

Die „FIFA“-Reihe dominiert seit Jahren den Markt für Fußballspiele, was dem Kontrahenten aus dem Hause Konami wenig Raum ließ. Aufgeben wollte das japanische Unternehmen allerdings nicht und wählte in diesem Jahr einen neuen Ansatz. Der Name „PES“ wurde verworfen und zudem erfolgte die Markteinführung als Free-to-Play-Spiel.

Update verschoben

Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Jahrelange „PES“-Fans sind verärgert und auch der Zustand von „eFootball 2022“, so der neue Name, ist alles andere als berauschend. Selbst auf Verbesserungen müssen die Spieler länger als befürchtet warten. Das vor einigen Wochen mit einem Termin angekündigte Update 0.9.1 wurde verschoben.

Bisherigen Planungen zufolge. Aufgrund der Verschiebung müsst ihr euch bis November gedulden.

„Wir möchten alle Nutzer darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Veröffentlichung der Version 0.9.1 auf Anfang November zu verschieben“, schreibt Konami. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Verzögerung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Wir hoffen, dass die zusätzliche Zeit es uns ermöglicht, das Spielerlebnis für alle unsere Nutzer zu verbessern.“

Verbesserungen sind dringend notwendig: Konami gab selbst zu, dass das Spiel unausgegoren herauskam. Zugleich versprach das Unternehmen, den Zeitplan für die Patches voranzutreiben, um „eFootball“ im Oktober zu reparieren. In Anbetracht der kolossalen Aufgabe, die vor Konami liegt, hat der Publisher letztendlich entschieden, dass die geplante Aktualisierung bis November auf sich warten lassen muss. Einen präzisen neuen Termin gibt es noch nicht.

Weitere Meldungen zu eFootball 2022:

Wie sich das Fußballspiel kommerziell schlägt, ist nicht bekannt. Doch den Steamcharts zufolge hat „eFootball 2022“ bereits mehr als 70 Prozent der Spieler verloren. Da es sich um einen Free-to-Play-Titel handelt, ist diese Zahl allerdings nur bedingt aussagekräftig und nicht mit einem Spiel vergleichbar, das voranging von Fans gekauft wird. Mehr zu „eFootball 2022“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu eFootball 2022