eFootball 2022: Das Update 0.9.1 hat einen Termin – Gemeldete Probleme sollen behoben werden

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch von "eFootball 2022" gelobte Konami umgehend Besserung. Wie das Unternehmen zum Abschluss der Woche bekannt gab, erscheint noch in diesem Monat das Update auf die Version 0.9.1, mit dem diverse Probleme in Angriff genommen werden sollen.

Konami arbeitet an einem umfangreichen Update zu "eFootball 2022".

Nur wenige Stunden nach dem offiziellen Launch von „eFootball 2022“ zeichnete sich ab, dass wir es bei dem neuen Fußball-Titel aus dem Hause Konami mit einer spielerischen und technischen Enttäuschung zu tun haben.

Nachdem das Feedback der Spieler und Kritiker weitestgehend negativ ausfiel, meldete sich Konami im Rahmen einer offiziellen Mitteilung zu Wort und wies darauf hin, dass sich die Entwickler das Feedback zu Herzen nehmen und auf Basis dessen an entsprechenden Updates arbeiten werden. Wie Konami heute bekannt gab, wird das nächste Update unter der Versionsbezeichnung 0.9.1 zur Verfügung gestellt und am 28. Oktober 2021 erscheinen.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

Mit dem Update auf die Version 0.9.1 möchten die Entwickler von Konami laut eigenen Angaben diverse Probleme in Angriff nehmen, über die die Spieler in den vergangenen Tagen klagten. „Dieses Update konzentriert sich auf die Behebung der bereits gemeldeten und der weiterhin gemeldeten Probleme. Wir werden Sie mit weiteren Details auf dem Laufenden halten und in zukünftigen Updates auf Ihr Feedback und Ihre Anfragen eingehen“, heißt es kurz und knapp.

Einen konkreten Changelog zum Update 0.9.1 veröffentlichte Konami bisher nicht. Daher bleibt abzuwarten, welche Probleme und Fehler die Entwickler im Endeffekt beheben werden. Abschließend nutzte das Unternehmen die Gelegenheit, um sich für die entstandenen Umstände zu entschuldigen und sich bei den Spielern für ihre Unterstützung zu bedanken.

