Tomb Raider: 25 Jahre Lara Croft – die Kult-Reihe feiert Jubiläum

Die "Tomb Raider"-Reihe wird heute 25 Jahre alt.

Heute vor 25 Jahren ist der erste „Tomb Raider“-Ableger auf den Markt gekommen. Seitdem wurden insgesamt zwölf Ableger der bekannten Action-Reihe von verschiedenen Entwicklern für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zudem sind drei Spiele für Handheldkonsolen und mehrere Titel für das Handy/Smartphone herausgekommen. Darüber hinaus entwickelte Crystal Dynamics mit „Lara Croft and the Guardian of Light“ und „Lara Croft and the Temple of Osiris“ zwei Spin-Offs, die sich von der Hauptreihe unterschieden haben.

17 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils wurde das Franchise schließlich neu gestartet. Im „Tomb Raider“-Reboot wird der Ursprung von Lara Croft behandelt. Hier begibt sich die noch unerfahrene Archäologin auf ihre erste Abenteuerreise, bei der sie das japanische Königreich Yamatai erkundet.

Das Reboot hält den Verkaufsrekord

Der Mut zu einem Neustart hat sich letzten Endes ausgezahlt. „Tomb Raider“ aus dem Jahr 2013 ist mit über zehn Millionen verkäufen das bis heute meistverkaufte Videospiel der gesamten Reihe. Das Reboot wurde in den folgenden Jahren zwei mal fortgesetzt, wodurch eine Trilogie entstanden ist.

Ein neuer Ableger befindet sich bei Crystal Dynamics schon in Entwicklung. Dabei stehen die Entwickler vor einer kreativen Herausforderung. Das Ziel lautet, die klassischen Ableger und die Reboot-Trilogie miteinander zu verknüpfen. Lara Croft soll sich im Nachfolger weiterentwickeln, weshalb laut der Community-Managerin Meagan Marie nicht jeder Spieler zufriedengestellt werden kann.

Mit „Tomb Raider Ascension“ sollte zusätzlich ein Horror-Ableger erscheinen:

Die Entwickler des ersten „Tomb Raider“-Spiels hatten folgende Absicht: Ein 3D-Spiel erschaffen, in dem antike Gräber erforscht werden können. Ein richtungsweisendes Spielerlebnis sollte auf die Beine gestellt werden, das sich wie ein Film anfühlt. Die Protagonistin mit dem Namen Lara Croft galt als stark, intelligent und sexy. Vor allem wegen dem letztgenannten Merkmal erlangte die Figur große Aufmerksamkeit und zählt bis heute zu den bekanntesten Videospiel-Ikonen.

