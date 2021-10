Returnal: Update 2.0 erscheint heute – Ein Foto-Modus und mehr

"Returnal" erschien exklusiv für die PS5.

Mit „Returnal“ erschien im Mai dieses Jahres das neueste Werk der finnischen Action-Experten von Housemarque exklusiv für die PlayStation 5.

Auch wenn der Titel sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, klagte die Community in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder über ein Feature, das ihrer Meinung nach in „Returnal“ fehlt und noch Einzug halten sollte. Die Rede ist von einem Foto-Modus. Wie die Macher von Housemarque bekannt gaben, wird „Returnal“ am heutigen Dienstag mit einem umfangreichen Update bedacht, das eben dieses Feature mit sich bringt.

Zyklen können dank des neuen Updates pausiert werden

Der Foto-Modus bietet euch nicht nur die Möglichkeit, eure Abenteuer in der Welt von „Returnal“ in Form von digitalen Schnappschüssen festzuhalten. Darüber hinaus warten diverse Filter, mit denen ihr eure Fotos bearbeiten könnt, ehe ihr sie mit Freunden oder der Community teilt. Ein weiteres Feature, das auf Basis des Community-Feedbacks umgesetzt wurde, ermöglicht es euch, einen Zyklus zu pausieren und ihn zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

Hinzukommen diverse kleine Verbesserungen und Bugfixes, auf die im Rahmen der heutigen Ankündigung allerdings nicht näher eingegangen wurde. Anbei der offizielle Trailer zum heute erscheinenden Update 2.0, der euch einen ersten Blick auf den Foto-Modus sowie dessen Filter ermöglicht.

