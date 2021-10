Deutschland: Die erfolgreichsten Spiele im September 2021

"FIFA 22" eroberte auch in Deutschland die Spitze der Charts.

In regelmäßigen Abständen versorgt uns Game, der Verband für die deutsche Spiele-Branche, mit interessanten Details und Statistiken zum deutschen Videospielmarkt.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung ging Game auf den deutschen Verkaufsmonat September 2021 ein und veröffentlichte die aktuellen Software-Charts für den deutschen Markt. Diesen lässt sich entnehmen, dass es Electronic Arts im vergangenen Monat gelang, sich die Spitze der deutschen Software-Charts zu sichern. Hier gilt zu beachten, dass „FIFA 22“ offiziell eigentlich erst am 1. Oktober 2021 veröffentlicht wurde.

Die Top 20 in der Übersicht

Allerdings erhielten Käufer der Sonder-Editionen die Möglichkeit, bereits Ende des vergangenen Monats loszulegen. „Mario Kart 8 Deluxe“ aus dem Hause Nintendo musste im vergangenen Monat den Platz an der Spitze der deutschen Software-Charts räumen und fand sich auf dem zweiten Platz ein – gefolgt vom ebenfalls von Nintendo entwickelten und veröffentlichten Sport-Titel „Ring Fit Adventure“, das genau wie der Fun-Racer exklusiv für Switch erschien.

Zum Thema: UK-Charts: FIFA 22 verteidigt die Spitze – Nur ein Neueinsteiger in den Top 10

Weitere Neueinsteiger in Form von „Tales of Arise“ sowie des Story-Adventures „Life is Strange: True Colors“ sind auf den Plätzen vier und zwölf zu finden. Darüber hinaus kehrte mit Naughty Dogs Rache-Epos „The Last of Us: Part 2“ ein PlayStation 4-Exklusiv-Hit in die Top 20 zurück.

Anbei die Übersicht über die kompletten Top 20 des vergangenen Monats.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Verkaufscharts