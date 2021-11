Call of Duty 2023: Insider spricht von einem weiteren Black Ops-Abenteuer

Hinter den Kulissen arbeiten auch die Entwickler von Treyarch bereits an einem neuen "Call of Duty"-Titel. Dieser wird im Jahr 2023 veröffentlicht und könnte uns erneut in das "Black Ops"-Universum versetzen. Dies berichtet zumindest ein als verlässliche Quelle geltender Insider.

Auch wenn der Fokus eigentlich auf dem Ende der vergangenen Woche veröffentlichten „Call of Duty: Vanguard“ lag, erreichten uns in den vergangenen Wochen regelmäßig unbestätigte Gerüchte zu kommenden Ablegern der „Call of Duty“-Reihe.

Nachdem sich die Spekulationen hauptsächlich um einen möglichen Nachfolger zu „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 drehten, der sich derzeit bei Infinity Ward in Arbeit befinden soll, geht es in den neuesten Aussagen eines Insiders um den nächsten „Call of Duty“-Titel, der bei Treyarch entsteht. Da die unterschiedlichen Studios jeweils drei Jahre Zeit haben, ihre Projekte zu realisieren, wird das nächste „Call of Duty“-Projekt von Treyarch Ende 2023 erscheinen und daher wohl erst Mitte 2023 offiziell vorgestellt.

Ein ähnliches Setting wie Battlefield 2042?

Für die neuen Gerüchte zu „Call of Duty 2023“ ist der Leaker „RalphsValve“ verantwortlich, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Insider-Quelle einen Namen machte. Wie „RalphsValve“ berichtet, halten Treyarch und Activision beim Ableger für das Jahr 2023 an der „Black Ops“-Marke fest und setzen dieses Mal auf ein Setting in der nahen Zukunft, das auf den ersten Blick schnell an das Setting von „Battlefield 2042“ erinnern wird.

Zum Thema: Call of Duty 2022: Insider bestätigt neuen PvPvE-Modus, eine Warzone-Map und mehr

Ob die Angaben des Insiders den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten. Überraschend käme dieser Schritt allerdings nicht, da es sich bei den letzten fünf „Call of Duty“-Titeln aus dem Hause Treyarch um „Black Ops“-Spiele handelte. Zuletzt veröffentlichte das US-Studio im vergangenen Jahr „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ für die Konsolen und den PC.

Similar to the setting seen in Battlefield 2042, setting itself in the near future. — Ralph (@RalphsValve) November 6, 2021

