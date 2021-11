The Tomorrow Children: Markenrechte wieder beim Entwickler – Rückkehr angekündigt

In Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment veröffentlichten die Indie-Entwickler von Q Games im Jahr 2016 den Free2Play-Titel „The Tomorrow Children“ für die PlayStation 4.

Von Erfolg gekrönt war dieses Unterfangen allerdings nicht. Knapp ein Jahr später wurden die Server von „The Tomorrow Children“ bereits wieder vom Netz genommen. Nachdem die Rechte an der Marke in den vergangenen Jahren bei Sony Interactive Entertainment lagen, gaben die Verantwortlichen von Q Games nun bekannt, dass es dem Studio gelang, sich die Rechte an „The Tomorrow Children“ zurückzuholen.

Weiter führte das im japanische Kyoto ansässige Studio aus, dass „The Tomorrow Children“ ein Comeback feiern wird: „In einem historischen Schritt von Sony Interactive Entertainment ist The Tomorrow Children wieder zu Hause! Q-Games hat die IP-Rechte erworben und wird #TheTomorrowChildren in Zukunft zurückbringen.“ Konkrete Details zu den Plänen, die mit der Marke verfolgt werden, nannte Q Games bisher allerdings nicht.

„The Tomorrow Children“ setzte seinerzeit auf ein ungewöhnliches Spielprinzip und vereinte Elemente aus dem Indie-Hit „Minecraft“ auf der einen und denen einer klassischen Survival-Erfahrung auf der anderen Seite. Im Jahr 1967 schlägt ein geheimes wissenschaftliches Experiment der Soviets fehl und führt zu einer Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes.

Dadurch verschwindet nahezu die komplette physikalische Materie, was die Oberfläche des Planeten für immer verändert und die Menschen mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert.

