Star Wars Eclipse: Name und weitere Details zum Projekt von Quantic Dream bekannt?

Zum Abschluss der Woche erreichten uns neue Gerüchte zum "Star Wars"-Titel, der sich aktuell bei den "Heavy Rain"-Machern von Quantic Dream in Entwicklung befinden soll. Wie berichtet wird, trägt das Projekt den Namen "Star Wars Eclipse" und könnte noch in diesem Jahr offiziell vorgestellt werden.

Im September dieses Jahres erreichte uns das Gerücht, dass die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream seit mehr als eineinhalb Jahren an einem neuen „Star Wars“-Titel arbeiten.

In einem aktuellen Podcast nannten die Redakteure von Giantbomb weitere Details, die das Studio in Erfahrung gebracht haben möchte. Wie berichtet wird, wird der Titel den Namen „Star Wars Eclipse“ tragen und in der Zeit der „Ära der Hohen Republik“ angesiedelt sein. Dies würde bedeuten, dass die Geschichte von „Eclipse“ rund 200 Jahre vor den Geschehnissen der Filme „Star Wars: Episode 1“ bis „Star Wars Episode 3“ spielt.

Offizielle Enthüllung auf den Game Awards 2021?

In der „Ära der Hohen Republik“ befinden sich sowohl die Galaktische Republik als auch der Orden der Jedi auf ihrem Höhepunkt und sorgen für Frieden in der Galaxie. Weiter möchten die Kollegen von Giantbomb“ erfahren haben, dass „Star Wars Eclipse“ bereits auf absehbare Zeit angekündigt werden soll. Denkbar wären Enthüllungen im Zuge der Game Awards 2021 am 9. Dezember oder der „Bring Home The Bounty“-Kampagne von Disney.

Da offizielle Stellungnahmen weiterhin auf sich warten lassen, sollten die Gerüchte um den möglichen „Star Wars“-Titel von Quantic Dream erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Entsprechen die Angaben diverser Insider den Tatsachen, dann könnte das französische Studio dieses Mal einen deutlich actionlastigeren Ansatz verfolgen und zudem auf eine Mehrspieler-Komponente setzen.

