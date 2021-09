Star Wars: Erste unbestätigte Gameplay-Details zum Projekt von Quantic Dream

Quantic Dream soll an einem neuen "Star Wars"-Titel arbeiten.

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass Quantic Dream, das Studio hinter Titeln wie „Heavy Rain“ oder „Detroit: Become Human“, an einem neuen Abenteuer im „Star Wars“-Universum arbeitet.

Dieses soll sich laut den unbestätigten Berichten bereits seit rund 18 Monaten in Entwicklung befinden. Und während die Verantwortlichen von Quantic Dream zu den aktuellen Gerüchten nach wie vor schweigen, möchten die Kollegen von Kotaku weitere Details in Erfahrung gebracht haben. Wie unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen berichtet wird, spielt die in diesem Jahr gegründete Niederlassung im kanadischen Montreal bei der Entwicklung eine wichtige Rolle und soll ihre Expertise in Bereichen wie den Zwischensequenzen einfließen lassen.

Ein deutlich actionlastigerer Titel?

Weiter berichtet Kotaku, dass der neue „Star Wars“-Titel von Quantic Dream deutlich actionlastiger ausfallen wird als frühere Projekte des Studios, bei denen vor allem auf eine narrative Erfahrung gesetzt wurde. Zudem dürfen sich die Spieler offenbar auf ein traditionelleres Gameplay und möglicherweise auch ein Open-World-Setting sowie einen Multiplayer freuen.

Leider weigern sich die Verantwortlichen von Quantic Dream auch weiterhin, Stellung zu den aktuellen Meldungen rund um den unangekündigten „Star Wars“-Titel zu beziehen. Allerdings wurde die Tatsache, dass ein Tweet, in dem über die Gerüchte berichtet wurde, von Quantic Dream kürzlich mit einem Like versehen wurde, dahingehend gedeutet, dass die Gerüchte den Tatsachen entsprechen.

Warten wir die weitere Entwicklung ab.

