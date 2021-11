Call of Duty: Jährliche Neuveröffentlichungen auf dem Prüfstand?

Aktuellen Berichten zufolge könnte Activision bei der "Call of Duty"-Reihe zukünftig von den Neuveröffentlichungen im jährlichen Rhythmus absehen. Dies möchte zumindest der Industrie-Insider und Leaker "RalphsValve" in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen und Prognosen in der Vergangenheit gerne einmal richtig lag.

Um für einen höheren Qualitätsstandard zu sorgen, entschlossen sich die Verantwortlichen von Activision vor einigen Jahren dazu, mit Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games gleich drei Studios an die Arbeiten neuer „Call of Duty“-Ableger zu setzen.

Dies bedeutet in der Praxis, dass jedes Studio rund drei Jahre Zeit hat, ein neues „Call of Duty“ zu entwerfen und zu realisieren. Dass dies keine Garantie für rundum überzeugende Titel ist, stellte das in diesem Monat veröffentlichte und von Sledgehammer Games entwickelte „Call of Duty: Vanguard“ unter Beweis, das es je nach Plattform auf eine Durchschnittswertung von 75 Prozent brachte und im Vergleich mit vorherigen Titeln zudem mit einbrechenden Absatzzahlen zu kämpfen hatte. Eine Entwicklung, die möglicherweise zu einem Umdenken bei Activision geführt haben könnte.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Dies berichtet zumindest der Leaker und Industrie-Insider „RalphsValve“, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Insider-Wissen hervortat. Wie dieser berichtet, soll sich Activision dazu entschlossen haben, das Konzept der jährlichen Neuveröffentlichungen auf den Prüfstand zu stellen. Woher er seine Informationen bezogen haben möchte, verriet „RalphsValve“ wie gehabt nicht.

Gänzlich unrealistisch muten seine Angaben allerdings nicht an. Zumal schon in der Vergangenheit immer wieder spekuliert wurde, dass Activision den Fokus zukünftig verstärkt auf den Multiplayer-Ableger „Call of Duty: Warzone“ verlagern könnte, der innerhalb der Reihe für frischen Wind sorgte und sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut.

Der Publisher selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um die „Call of Duty“-Reihe bisher nicht äußern.

Activision are reportedly in discussion for extending Call of Duty’s annual releases pic.twitter.com/7GjIOxD9zf — Ralph (@RalphsValve) November 19, 2021

