PS1-Demakes: So würden moderne Titel auf der ersten PlayStation aussehen

PS1-Demakes sind aufwendige Fan-Projekte, die moderne Videospiele auf der ersten PlayStation-Konsole zeigen. In den unten eingebundenen Videos dürft ihr bekannte Titel wie "The Last of Us", "Resident Evil" oder "Cyberpunk 2077" im nostalgischen Retro-Look bewundern.

Die Grafik in Videospielen hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Heutige Produktionen für moderne Konsolen kratzen bereits am angestrebten Fotorealismus und beeindrucken die Spieler mit detailgetreuen Nachbildungen der Wirklichkeit.

Doch wie würden sich diese Spiele auf der PlayStation 1 schlagen? Das sehen wir anhand der sogenannten Demakes. Es handelt sich dabei um Fan-Projekte, bei denen moderne Titel für alte Systeme neu aufgelegt werden. In diesem Artikel möchten wir euch mehrere PS1-Demakes präsentieren, die aktuelle Titel wie „Far Cry 6“ oder „Resident Evil VII“ auf der ersten Sony-Konsole zeigen.

Resident Evil, Uncharted, Death Stranding und mehr

Zum Beispiel sehen wir den PlayStation-Hit „The Last of Us“, der sich in diesem Fall durch eine Top-Down-Perspektive auszeichnet und an den ersten „Metal Gear Solid“-Ableger erinnert. Der vierte und siebte „Resident Evil“-Teil erinnert wiederum stark an die klassischen Ableger aus den 90er-Jahren. Statt der First-Person-Ansicht verfolgt der Spieler das Geschehen aus der Vogelperspektive. Auch den fordernden „Bloodborne“- Kampf gegen Father Gascoiqne dürft ihr in abgespeckter Qualität betrachten.

Als Nächstes sehen wir im „Cyberpunk 2077“-Demake die neonbeleuchteten Straßen von Night City. Danach folgen die PS1-Versionen von „Assassin’s Creed“ und „Uncharted“. Letzteres unterscheidet sich kaum von den ersten „Tomb Raider“-Spielen. Bis auf die Tatsache, dass hier ein männlicher Protagonist im Fokus steht.

Manche Videos zeigen nicht nur Gameplay, sondern auch cinematische Zwischensequenzen. Unter anderem hat ein engagierter Fan eine Trailer-Szene von „Death Stranding“ nachgebildet, die in Echtzeit läuft.

Die erste PlayStation-Konsole wurde am 3. Dezember 1994 in Japan auf den Markt gebracht. Einige Monate später wurde sie auch im amerikanischen und europäischen Raum angeboten. Zur damaligen Zeit hätten die unten zu sehenden Videospiele die Fans mit Sicherheit begeistert.

