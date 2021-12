Asterix & Obelix Slap Them All!: Release, Launch-Trailer und Test-Wertungen

Asterix & Obelix Slap Them All!:

"Asterix & Obelix Slap Them All!" hat für Konsolen den hiesigen Markt erobert. Kaufen könnt ihr den Titel in zwei Editions. Die ersten Test-Wertungen sind da und auch einen Launch-Trailer dürft ihr euch anschauen,

Microids freut sich, die Veröffentlichung von „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ auf den Konsolen Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One bekanntgeben zu können. Die PC-Version des Titels folgt in Kürze. Zur Feier der Veröffentlichung könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen den obligatorischen Launch-Trailer anschauen.

„Asterix und Obelix: Slap them All!“ spielt im Gallien des Jahres 50 v. Chr., das vollständig von den Römern besetzt ist. Nur ein kleines Dorf mit unbeugsamen Galliern hält den Eindringlingen stand. Ihr schlüpft in die Rolle von Asterix und Obelix und setzt die Segel zu den berühmtesten Orten der Comicserie, während ihr gegen römische Legionäre, Piraten, Räuber und sogar die gefürchteten Normannen kämpft.

„Asterix & Obelix: Slap Them All!“ wird in den folgenden Editionen verkauft:

Limited Edition (hier erhältlich):

Das Spiel Asterix & Obelix: Slap Them All!

Ein Schlüsselanhänger

Zwei Aufkleberbögen

Drei Lithografien

Collector’s Edition (hier erhältlich):

Das Spiel Asterix & Obelix: Slap Them All!

Eine 27cm (10.5″) große Asterix-Figur

Ein Schlüsselanhänger

Zwei Aufkleberbögen

Drei Lithografien

Erste Tests veröffentlicht

In den vergangenen Tagen gingen ebenfalls die ersten Tests an den Start. Auf Metacritic kommt „Asterix & Obelix Slap Them All!“ momentan auf einen Metascore von 73, allerdings basierend auf nur fünf Reviews. Nachfolgend einige Stimmen:

JeuxActu kam zu dem Schluss: „Wir hatten schon bei unserer Vorschau vor zwei Monaten ein gutes Gefühl, und das hat sich nun bewahrheitet: Asterix & Obelix Slap them All! ist in der Tat das kleine Juwel, das Microids und Mr. Nutz Studio uns versprochen haben. Das Spiel ist atemberaubend schön und bietet ein solides Gameplay mit einem unerwarteten Hauch von Strategie.“

JeuxVideo meint: „Eines ist sicher: Dieses Beat’em-up ist das Ergebnis der Arbeit echter Enthusiasten, und das merkt man dem Spiel an.“

Aber es gab auch kritischere Stimmen, zum Beispiel von Hobby Consolas: „Ein Spiel der Gegensätze. Wenn man es als Hommage an die Comics von Uderzo und Goscinny betrachtet, hat es viel Charme. Wenn man es als Beat’em up betrachtet, sieht es aus wie ein Gallier, der vergessen hat, den Zaubertrank zu trinken, bevor er sich mit einem Römer anlegte.“

Die bisherigen Test-Wertungen:

JeuxActu: 85

JeuxVideo: 80

SpeziGames: 74

Hobby Consolas: 73

Vandal: 55

„Asterix & Obelix Slap Them All!“ ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Superheldengespann anschauen:

