Battlefield 2042: Erste Verkaufszahl enthüllt

DICE und Electronic Arts brachten mit „Battlefield 2042“ ein Spiel auf den Markt, das nicht nur bei vielen Spielern für lange Gesichter sorgte. Auch der Metascore von 64 im Fall der PS5-Version spricht Bände, während der User-Score nur bei einer 3.0 liegt.

Was die Verkaufszahlen betrifft, scheint der Multiplayer-Shooter jedoch recht gut zu laufen. Dem Journalisten und Insider Tom Henderson zufolge hat sich „Battlefield 2042“ laut EA-internen Angaben in der ersten Woche weltweit 4,23 Millionen Mal verkauft.

Zweitbeste Launch-Woche eines Battlefield

Aufgrund des bisher ausstehenden Statements von EA muss diese Zahl mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Doch die Aussagen von Henderson waren in der Vergangenheit recht zuverlässig. Die Verkaufszahl würde bedeuten, dass „Battlefield 2042“ die zweitbeste Startwoche in der Geschichte der Serie hatte, hinter „Battlefield 3“, das im Vergleichszeitraum auf 4,68 Millionen verkaufte Exemplare kam.

Schon in der vergangenen Woche gab DICE zu Protokoll, dass „Battlefield 2042“ zum Launch von fast doppelt so vielen Leuten gespielt wurde wie „Battlefield 5“ im Jahr 2019, was ebenfalls für einen kommerziellen Erfolg sprach. In denrutschte der Shooter mit aktuell rund 30.000 gleichzeitigen Spielern jedoch auf den 28. Platz – ist damit aber noch vor „Halo Infinite“ positioniert, das in diesem Jahr für „Battlefield“ und „Call of Duty“ Herausforderer galt.

Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass EA für die „Battlefield“-Franchise ein Multi-Studio-Entwicklungsmodell einführt, wobei Respawn-Chef Vince Zampella die Verantwortung für das Wachstum und die Expansion der Reihe übernimmt. Weitere Details dazu findet ihr in dieser Meldung.

„Battlefield 2042“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Mit Updates sind die Entwickler von DICE bestrebt, den Shooter zu verbessern und die Spieler glücklicher zu stimmen. In diesem Zusammenhang wurde in dieser Woche das Update 3 veröffentlicht. Allerdings waren Serverprobleme, an denen die Entwickler arbeiten, die Folge.

Week 1 sales: Battlefield 3 – 4.68M

Battlefield 1 – 3.46M

Battlefield 4 – 2.59M

Battlefield: Hardline – 1.48M

Battlefield: Bad Company 2 – 1.39M

Battlefield: Bad Company – 0.44M#Battlefield2042 – 4.23M — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021

