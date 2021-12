Gran Turismo 7: Deep Forest Raceway und Porsche Vision GT bestätigt – Trailer

„Gran Turismo 7“ zählt zu den großen PS5-Spielen des kommenden Jahres und könnte den einen oder anderen Spieler dazu animieren, eines der neuen Lenkräder zu erwerben, die mit mehreren Hundert Euro zu Buche schlagen. Darunter befindet sich das Fanatec Gran Turismo DD PRO, das vor einigen Tagen offiziell vorgestellt wurde.

Deep Forest Raceway kehrt zurück

Mit dem Lenkrad in der Hand und „Gran Turismo 7“ im Laufwerk bzw. auf der SSD der PS5 könnt ihr über eine besondere Rennstrecke rasen, die heute offiziell bestätigt wurde. Auf den offiziellen Social-Media-Accounts von „Gran Turismo“ weist Polyphony Digital darauf hin, dass mit dem neuen Teil der populären Rennspielreihe der klassische Deep Forest Raceway zurückkehren wird.

Die große Überraschung dürfte bei vielen Fans ausbleiben. Denn in der Vergangenheit gab es einen recht eindeutigen Hinweis darauf, dass der Deep Forest Raceway ein Teil von „Gran Turismo 7“ wird. Aufmerksam darauf machte ein kleines Easter Egg, das im ersten Behind The Scenes-Clip versteckt war, der im Oktober veröffentlicht wurde.

„Der Deep Forest Raceway kehrt am 4. März in Gran Turismo 7 zurück. Diejenigen, die sich das Video ‚The Starting Line (Behind The Scenes)‘ angesehen haben, haben vielleicht entdeckt, dass die farbigen Linien tatsächlich die Umrisse der Deep Forest Raceway-Strecke bilden. Was ist deine Lieblingserinnerung an Deep Forest Raceway?“, so Polyphony Digital in einem Tweet.

Deep Forest Raceway returns to Gran Turismo 7 on March 4. Those that paid attention to The Starting Line (Behind The Scenes) video may have discovered the colored lines actually form the Deep Forest Raceway track outline. What’s your favorite memory of Deep Forest Raceway? #GT7 pic.twitter.com/xfQ679iwIV — Gran Turismo (@thegranturismo) December 3, 2021

Der Clip war das erste von sieben kurzen Videos, die verschiedene Aspekte des Designs und der Philosophie von „Gran Turismo 7“ beleuchteten. Bekanntlich ist Deep Forest nicht die einzige klassische „GT“-Strecke, die in „Gran Turismo 7“ zurückkehren wird. Die erste Strecke, die bei der Ankündigung von „GT7“ im September 2020 gezeigt wurde, war eine modifizierte Version von Trial Mountain. Ebenfalls war eine leicht veränderte Version des High Speed Ring zu sehen.

FIA Certified Gran Turismo Championships am Wochenende

Am Wochenende erreichen die FIA Certified Gran Turismo Championships des laufenden Jahres ihren Höhepunkt. So wird das Weltfinale ausgetragen, das über die YouTube- und Facebook-Seiten von PlayStation und „Gran Turismo“ live ausgestrahlt wird. Hierbei handelt es sich laut Sony und Polyohony Digital um ein besonderes Ereignis, „da die Serie, die 2018 in Zusammenarbeit mit der FIA begann, ein letztes Mal in GT Sport abgehalten wird“.

Weitere Details zum am Sonntag endenden Event findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Im Rahmen der FIA Certified Gran Turismo Championships wird am Sonntag ebenfalls der Porsche Vision GT enthüllt. Einen Teaser-Trailer zu diesem Fahrzeug könnt ihr euch schon heute anschauen:

