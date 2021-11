"Gran Turismo 7" befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Wenige Monate vor dem geplanten Launch des Rennspiels für PS4 und PS5 wurde in einem ersten Land die nötige Alterseinstufung vorgenommen. Erscheinen soll "GT7" im März des kommenden Jahres.

Spiele der „Gran Turismo“-Reihe zählten in der Vergangenheit regelmäßig zu den Titeln, die aufgrund von Verschiebungen länger als geplant auf sich warten ließen. Im Fall von „Gran Turismo 7“ scheint zumindest der zuletzt genannte Release-Termin in Stein gemeißelt zu sein.

In Australien wurde das Rennspiel in dieser Woche einer Prüfung unterzogen und von der zuständigen Behörde mit einer Alterseinstufung versehen. Wie bei „Gran Turismo“-Titeln üblich kommt das G-Rating zum Einsatz. Das bedeutet, dass „Gran Turismo 7“ auf einem guten Weg zu sein scheint und im kommenden Jahr ohne weitere Verzögerungen auf den Markt kommen kann.

COVID-19 beeinflusst die Spieleindustrie

Eine weitere Verzögerung wäre alles andere als überraschend: Die anhaltende COVID-19-Pandemie führte in der gesamten Branche zu Verzögerungen und tut dies auch weiterhin. Big Bad Wolf Studio gab heute beispielsweise die Verzögerung von „Vampire: The Masquerade – Swansong“ bekannt, wobei die Pandemie als Hauptgrund genannt wurde.

Polyphony Digitals kommendes „Gran Turismo 7“, das für PS5 und PS4 veröffentlicht wird, wurde offiziell während Sonys PlayStation Showcase

Mit mehr als 420 Autos, die vom ersten Tag an in der Markenzentrale und im Gebrauchtwagenhandel zur Verfügung stehen, soll „Gran Turismo 7“ die Reize klassischer Fahrzeuge und hochmoderner Supersportwagen vereinen. Laut der Angabe der Entwickler fühlt sich jedes Auto anders und einzigartig an, während ihr auf mehr als 90 Strecken unter dynamischen Wetterbedingungen agiert.

Reichlich Infos zu Gran Turismo 7

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Videos zu „Gran Turismo 7“ veröffentlicht, in denen verschiedene Features des Rennspiels zu sehen sind. Dazu zählen die Tuning-Möglichkeiten, die Strecken und Personalisierung, die Scapes, der Livery-Editor, die Fahrzeuge, das haptische Feedback und die allgemeine Automobilkultur.

Das Rennspiel „Gran Turismo 7“ erscheint am 4. März 2022 für PS4 und PS5. Mehr zum neusten Projekt aus dem Hause Polyphony Digital erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

