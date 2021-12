Metacritic 2021: Die bestbewerteten Spiele für PS5, PS4, Xbox, Switch und PC

Die Neuveröffentlichungen in diesem Jahr waren verglichen mit den Vorjahren etwas überschaubarer. Dennoch kamen in den vergangenen zwölf Monaten etliche Highlights auf den Markt. Doch welche Spiele konnten sich auf Basis der Wertungen am Ende durchsetzen? Eine Antwort darauf liefern die jeweiligen Scores auf Metacritic.

Die bestbewerteten Spiele 2021

Nachfolgend seht ihr mehrere Listen, in denen die bestbewerteten Spiele auf den Plattformen PlayStation, Xbox, PC und Switch aufgeführt sind. Auf den Konsolen konnte „Hades“ dominieren und kam sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X auf einen Metascore von 93. Auf der Switch setzte sich „The House in Fata Morgana“ durch, während „Disco Elysium – The Final Cut“ die PC-Charts anführt. Nachfolgend die Ranglisten in der Übersicht.

PS4 und PS5

Hades (PS5) – 93 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5) – 90 It Takes Two (PS4) – 89 Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) – 89 Synth Riders (PS4) – 89 Disco Elysium: The Final Cut (PS5) – 89 It Takes Two (PS5) – 88 Deathloop (PS5) – 88 Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) – 88 Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5) – 88

Xbox One und Xbox Series X

Hades (Series X) – 93 Forza Horizon 5 (Series X) – 92 Psychonauts 2 (Xbox One) – 91 Microsoft Flight Simulator (Series X) – 90 Mass Effect Legendary Edition (Xbox One) – 90 It Takes Two (Series X) – 89 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Series X) – 89 F1 2021 (Series X) – 88 Death’s Door (Xbox One) – 87 Yakuza 6: The Song of Life (Xbox One) – 87

Switch

The House in Fata Morgana – 97 Tetris Effect Connected – 95 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 89 Death’s Door – 89 DUSK – 88 Fez – 88 Overcooked! All You Can Eat – 88 Monster Hunter Rise – 88 Metroid Dread – 88 Quake Remastered – 87

PC

Disco Elysium – The Final Cut – 97 Forza Horizon 5 – 91 Chicory: A Colorful Tale – 90 Psychonauts 2 – 89 Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 It Takes Two – 88 Hitman 3 – 87 Wildermyth – 87 Deathloop – 86 Mass Effect Legendary Edition – 86

Die komplette Liste mit den bestbewerteten Spielen des Jahres auf Metacritic findet ihr in der hier verlinkten Übersicht.

Das kommende Jahr startet gleich mit einigen Highlights. So stehen die Veröffentlichungen von Spielen wie „Horizon Forbidden West“, „Gran Turismo 7“, „Dying Light 2“ und „Elden Ring“ bevor. Auch der Launch von „God of War Ragnarok“ erfolgt im kommenden Jahr. Ein Video zu den Highlights 2022 könnt ihr in der verlinkten Meldung starten.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche Spiele sind eure persönlichen Highlights des Jahres 2021?

