Metacritic: Die besten Publisher in der Übersicht

SEGA konnte im vergangenen Jahr ordentlich abräumen.

Metacritic hat eine Übersicht über die besten Publisher des vergangenen Jahres veröffentlicht. Die Liste basiert auf dem Durchschnittscore, den die Spiele der Unternehmen in den zwölf Monaten erreichen konnten. Allerdings erfolgte abhängig von der Einstufung in gute, schlechte und großartige Spiele eine Gewichtung.

SEGA führt die Rangliste an

Angeführt wird die Liste von SEGA. Der Publisher kam mit einem Durchschnittsscore von 81,6 nach der Gewichtung auf 122,4 Punkte. Zu den im vergangenen Jahr veröffentlichten Spielen zählen unter anderem „Yakuza 5 Remastered“ und die PS4-Versionen von „Vanquish“ und „Bayonetta“.

Mit einem Durchschnittsscore und einer gewichteten Punktzahl von 122,9 landete Annapurna Interactive („Maquette“, „12 Minutes“ usw.) auf dem zweiten Rang. Platz 3 ging an Capcom. Mit einem Metascore von im Schnitt 80,3 erreichte der Publisher eine Punktzahl von 120,5. Im vergangenen Jahr erschienen Spiele wie „Resident Evil 3“ und die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“.

Ebenfalls erfolgreich war im vergangenen Jahr Sony. Der Durchschnittscore der Spiele lag bei 79,8, was dem Publisher und Konsolenhersteller nach der Gewichtung 119,7 Punkte bescherte. Behilflich waren dabei Spiele wie „The Last of Us Part 2“ und „Ghost of Tsushima“.

Auf den weiteren Rängen folgen Activision Blizzard (Platz 5), Microsoft (Platz 6), Nintendo (Platz 9), Square Enix (Platz 11), 505 Games (Platz 13), Ubisoft (Platz 14), Focus Home Entertainment (Platz 15) und Bethesda Softworks (Platz 16). Die komplette Übersicht könnt ihr euch auf Metacritic anschauen.

Im Kleingedruckten heißt es: „Nur Publisher, die im Jahr 2020 mindestens 5 bewertete, eigenständige Titel herausbrachten, sind teilnahmeberechtigt. Punkte für den durchschnittlichen Metascore werden mit dem 1,5-fachen des Durchschnitts vergeben (mit einem Maximum von 150 Punkten).“

Als Besonderheit gilt die prozentuale Einstufung in „gute“ und „schlechte“ Spiele mit bis zu 100 Punkten. Punkte für „großartige“ Spiele werden als Bonuspunkte vergeben (5,0 Punkte pro Titel). Um sich als „großartig“ zu qualifizieren, muss ein Spiel einen Metascore von mindestens 90 erreichen und mindestens 7 Bewertungen aufweisen. iOS-Spiele sind ausgeschlossen. Die Berechnungen basieren auf den Metascores vom 3. März 2021.

Was meint ihr zur Übersicht? Seid ihr mit der Rangfolge zufrieden?

