Tropico 6: PS5-Fassung mit 4K-Auflösung hat einen Termin

Auch das neue Jahr kann in "Tropico 6" gefeiert werden - zunächst aber ohne New-Gen-Fassung.

Der Publisher Kalypso Media und der Entwickler Realmforge Studios bringen „Tropico 6“ auf die neuen Konsolen. Über die Abwärtskompatibilität der New-Gen-Hardware ist der Titel zwar schon länger spielbar. Doch auch eine an die Möglichkeiten der PS5 und Xbox Series X/S angepasste Version befindet sich in der Pipeline.

Release Ende März 2022

Heute wurde der Termin verraten: Erscheinen wird „Tropico 6“ für die genannten Konsolen demnach am 31. März 2022. Danach könnt ihr den Titel mit einer 4K-Auflösung in Angriff nehmen.

„El Prez weitet seinen tropicanischen Einfluss auf Konsolen aus und verbreitet ab März ungetrübtes Inselfeeling auch auf PS5 und Xbox Series X/S. Panoramablicke über wunderschöne Strände und glasklares Wasser warten in der Bananenrepublik und lassen sogar die wachsamen Augen von El Prez etwas entspannter schauen“, so die Marketingabteilung in der heutigen Pressemeldung.

Die „Tropico 6 – Next Gen Edition“ erscheint am 31. März 2022 und enthält neben dem Hauptspiel den „Llama of Wall Street“-DLC sowie das „El Prez“-Pack mit zusätzlicher Mission, neuen Gebäuden und Dekorationsmöglichkeiten für den Diktatoren-Palast sowie den Inselherrscher persönlich.

Falls ihr nicht so lange warten wollt, kann euch ebenfalls geholfen werden. Denn im PlayStation Store wird „Tropico 6“ in der bisherigen Version günstiger verkauft. Der Preis der Standardfassung für PS4 wurde von 49,99 auf 19,99 Euro gesenkt. Den Rabattpreis könnt ihr hier in Anspruch nehmen.

Ältere Meldungen zu Tropico 6 in der Übersicht:

Doch lohnt der Kauf? Zumindest die Wertungen konnten sich 2019 durchaus sehen lassen. Damals kam der Titel im Fall der PS4-Fassung auf einen Metascore von 76. Etwas niedriger angesiedelt ist auf Metacritic der User-Score. Allerdings teilten nicht allzu viele Spieler ihre Meinung. 39 Stimmen führen zu einem User-Score von 6,9.

Weitere Meldungen zu Tropico 6.