Umfrage: Wie viele Games habt ihr 2021 gezockt?

Wie viele Spiele habt ihr im Corona-Jahr 2021 gezockt? In einer Umfrage könnt ihr eure ganz persönliche Anzahl einfließen lassen.

Im Forum könnt ihr euch an der Umfrage beteiligen und eure Wahl diskutieren.

Das Jahr befindet sich auf der Zielgeraden und bietet an den restlichen Tagen genügend Zeit für einige finale Spielsessions. Schon zu Beginn des Jahres hatten viele Spieler aufgrund des Lockdowns vermutlich mehr Zeit, sich mit ihrem Hobby zu beschäftigen. Doch wie wirkten sich die besonderen Umstände auf die Zahl der gespielten Videospiele aus?

In einer Umfrage, die in unserem PlayStation Forum gestartet wurde, könnt ihr eure ganz persönliche Zahl einfließen lassen. Waren es in den vergangenen zwölf Monaten „nur“ bis zu fünf Spiele? Oder habt ihr euch 2021 sogar durch mehr als 100 Games gearbeitet?

Teilnehmen an der Umfrage können alle registrierten Mitglieder. Wer noch keinen Account hat, mit dem auch in den News kommentiert werden darf, kann sich hier recht zügig registrieren.

Im Forum warten allerlei Themenbereiche auf euch, darunter ein allgemeines PS5 Forum und ein Bereich, in dem PS5-Spieler Probleme bereden oder sich Hilfe holen können. Auch andere Konsolen wie die PS4 werden behandelt. Gleiches gilt für die Hardware anderer Hersteller.

Weitere Meldungen zu Forum, Umfrage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren