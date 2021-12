Horizon Forbidden West: Einstufung durch das ESRB deutet auf einen pünktlichen Release hin

Auch das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ gehörte zu den Titeln, die aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden mussten.

Nachdem das neue Abenteuer von Aloyn Anfang des Monats bereits in Australien mit einer Alterseinstufung versehen wurde, zog nun auch das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) nach und versah „Horizon: Forbidden West“ ebenfalls mit einem entsprechenden Rating. Genau wie es bereits beim Vorgänger in Form von „Horizon: Zero Dawn“ der Fall war, wird in den USA auch „Horizon: Forbidden West“ mit dem „T“- beziehungsweise „Teen“-Rating veröffentlicht.

Inhalte möglicherweise nicht für Spieler unter 13 Jahren geeignet

In der offiziellen Beschreibung des ESRB-Teen-Ratings wird ausgeführt: „T für Teen: Spiele mit Inhalten, die für Kinder unter 13 Jahren möglicherweise unangemessen sind. Der Inhalt ist von mäßiger Wirkung und kann groben anzüglichen Humor, anzügliche sexuelle Themen, teilweise Nacktheit, Glücksspiel, leichte bis mittelschwere Cartoon- oder Fantasiegewalt, Blut, Gore und/oder häufige Verwendung starker Sprache enthalten.“

Die Alterseinstufung für den deutschen Markt liegt bisher nicht vor. Sollte sich „Horizon: Forbidden West“ inhaltlich an seinem Vorgänger orientieren, dann können wir aber wohl davon ausgehen, dass das Sequel genau wie seinerzeit „Horizon: Zero Dawn“ mit dem „Ab 12 Jahren“-Siegel der USK versehen wird.

„Horizon: Forbidden West“ wird am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Nachdem das Next-Gen-Upgrade für PlayStation 4-Spieler zunächst kostenpflichtig angeboten werden sollte, ruderten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Guerrilla Games nach dem Gegenwind der Community zurück und gaben bekannt, dass alle, die das nächste große Abenteuer von Aloy zunächst für die PlayStation 4 erwerben, Zugriff auf ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version erhalten.

