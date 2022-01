Zenith: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Fantasy-VR-MMO

Mit dem Fantasy-MMO "Zenith: The Last City" dürfte uns einer der letzten großen Titel für PlayStation VR ins Haus stehen. Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Entwickler von TribeVR nicht nur mit einem frischen Trailer zu ihrem neuen Werk. Darüber hinaus wurde auch der finale Releasetermin des MMOs verkündet.

"Zenith: The Last City" erscheint noch diesen Monat.

Im vergangenen Frühjahr stellten die Entwickler von TribeVR mit „Zenith: The Last City“ ihr neuestes Projekt vor, das unter anderem für PlayStation VR veröffentlicht wird.

Zum Start in die neue Woche bedachte uns das Studio nicht nur mit einem neuen Trailer zu „Zenith: The Last City“, der euch frische Eindrücke aus dem Fantasy-MMO liefert. Darüber hinaus wurde zudem der finale Releasetermin des VR-Titels bestätigt. Wie bekannt gegeben wurde, wird „Zenith: The Last City“ hierzulande am 27. Januar 2022 erscheinen und die Tore zu einer malerischen Welt öffnen, die darauf wartet, von den Spielern beziehungsweise Spielerinnen erkundet zu werden.

Ein intuitives und packendes Kampfsystem versprochen

„Mehrere Generationen nach einem kataklysmischen Ereignis, das nur als The Fracture bekannt ist, werden die Spieler in eine spannende Geschichte verwickelt und müssen gegen Menschen und Götter kämpfen, um zu verhindern, dass es erneut zur Katastrophe kommt. Mit der Kraft von Essence, dem magischen Lebenselixier aller Lebewesen, werden Spieler beim gemeinsamen Abenteuer immer mächtiger und begegnen dabei einer bunten Mischung aus Champions und Bösewichten“, führen die Entwickler von TribeVR zur Geschichte des Fantasy-Abenteuers aus.

Im spielerischen Bereich wird „Zenith: The Last City“ laut den Verantwortlichen vor allem mit seinem intuitiven und packenden Kampfsystem punkten, in dem ihr nicht an eine bestimmte Klasse gebunden seid. Stattdessen wird es euch ermöglicht, die freigeschalteten Fähigkeiten nach eigenem Gusto miteinander zu kombinieren und euren ganz eigenen Helden zu erschaffen.

Da das Crossplay-Feature unterstützt wird, spielen Nutzer und Nutzerinnen auf den unterschiedlichen VR-Headsets in der Welt von „Zenith: The Last City“ zusammen.

