Grid Legends: Story-Trailer mit Ncuti Gatwa veröffentlicht

Der Entwickler Codemasters hat einen neuen Trailer zu „Grid Legends“ veröffentlicht. Es ist der neuste Teil der Rennspielserie und soll im kommenden Monat den Markt erreichen.

Story-Trailer stellt Valentin Manzi vor

Der Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, zeigt mit Valentin Manzi, dargestellt vom „Sex Education“-Star Ncuti Gatwa, einen der Hauptcharaktere im Kampagnenmodus von „Grid Legends“.

„Es war ein Vergnügen, mit Ncuti zu arbeiten“, betont Codemasters Brand Director John Merchant in der heutigen Pressemitteilung. „Seine Darstellung von Valentin Manzi hat unseren Story-Modus namens Driven to Glory auf eine neue Ebene gehoben. Und wir wissen, dass seine Anhänger es genießen werden, an seiner Seite zu fahren.“

„Grid Legends“ umfasst Live-Action-Zwischensequenzen. Es sei ein Schritt, der es Codemasters ermöglicht, die Vision, die es für die Kampagne des Spiels gab, besser einzufangen. „Als wir mit vielen Firmen über die Geschichte sprachen und Tests von Motion Capture und Digitaltechnik hatten, schlug eine der Personen, mit denen wir sprachen, Live-Action mit [Extended Reality] vor“, hieß es dazu.

Mehr zu Grid Legends:

„Grid Legends“ wird am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit dem Spiel kehrt das Nemesis-System von „Grid“ aus dem Jahr 2019 zurück, mit dem ihr Rivalitäten sowohl mit KI-gesteuerten Charakteren als auch mit anderen Spielern eingehen könnt.

Vorbesteller werden belohnt

Vorbesteller werden mit dem „Legends Seneca & Ravenwest Double Pack“ belohnt. Es ist am Tag der Veröffentlichung erhältlich und schaltet vier zusätzliche Autos für Karriere-Events frei: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 und Koenigsegg Jesko. Das Paket umfasst außerdem exklusive, auf Ravenwest ausgerichtete Karriere-Events sowie Seneca- und Ravenwest-Teamsymbole, -Lackierungen und -Banner. Nachfolgend der anfangs erwähnte Story-Trailer:

