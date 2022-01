God Of War: PC-Update 1.02 mit diversen Bugfixes steht bereit

Vor wenigen Tagen fand der ursprünglich im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichte und von den Sony Santa Monica Studios entwickelte Action-Titel „God of War“ den Weg auf den PC beziehungsweise Steam.

Ergänzend zum Release steht ab sofort ein neues Update bereit, mit dem die PC-Version von „God of War“ auf die Version 1.02 gehoben wird. Versprochen werden kleinere Bugfixes und Verbesserungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird. Welche Fehlerbehebungen und Optimierungen mit dem neuen Patch im Detail Einzug hielten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Bugfixes:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer mit Intel-CPUs der 12. Generation das Spiel nicht starten konnten, ohne ihre integrierte Grafikkarte zu deaktivieren.

Es wurde ein UI-Problem behoben, das für Probleme mit dem Speicher sorgen konnte.

Andere Anpassungen:

Es wurde eine Fehlermeldung hinzugefügt, wenn das Speichern des Spiels aufgrund eines fehlenden Ordners „Gespeicherte Spiele“ oder eines damit verbundenen Berechtigungsproblems fehlschlägt.

Es wurde eine Fehlermeldung hinzugefügt, wenn eine GPU nicht mehr reagiert. Dieser Fehler ist häufig auf ein Treiberproblem oder Instabilität durch Übertaktung zurückzuführen.

Related Posts

Während Spieler und Spielerinnen auf dem PC aktuell die Möglichkeit erhalten, „God of War“ nachzuholen oder ein weiteres Mal zu genießen, wird bei den Santa Monica Studios fieberhaft an der Fertigstellung des Nachfolgers „God of War: Ragnarök“ gearbeitet. Dieser wurde kürzlich noch einmal für einen PlayStation 4- beziehungsweise PlayStation 5-Release in diesem Jahr bestätigt und wird das Ende der Nordischen Saga markieren.

Versprochen wird abermals eine spannende Geschichte, die euch mit der einen oder anderen Wendung überraschen soll. Auch ein überraschendes Ende wird uns in Aussicht gestellt.

Weitere Meldungen zu God of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren