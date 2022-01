Star Wars Jedi Fallen Order 2: Erscheint der Nachfolger noch in diesem Jahr?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass die Entwickler von Respawn Entertainment seit einer ganzen Weile an „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ arbeiten.

Davon geht auch der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson aus, der laut eigenen Angaben bereits mehr wissen möchte. Wie Henderson unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, möchten Electronic Arts und Respawn Entertainment den Nachfolger noch dieses Jahr veröffentlichen. Genauer gesagt im vierten Quartal 2022. Als Datum für die offizielle Ankündigung könnte ein beliebtes Datum der „Star Wars“-Community herhalten.

Die Rede ist vom 4. Mai 2022, dem sogenannten „Tag der Macht“. Ein Termin, der quasi frei wurde, nachdem TT Games und Warner Bros. Interactive im Laufe des gestrigen Tages bestätigten, dass „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ am 5. April 2022 für die Konsolen und den PC erscheinen wird. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Tom Henderson bisher allerdings nicht.

„Die Dinge werden in Gang gesetzt, um das nächste Star Wars Jedi: Fallen Order-Spiel von Respawn Entertainment zu enthüllen. Nach der heutigen Ankündigung, dass LEGO Star Wars am 5. April veröffentlicht wird, scheint eine Enthüllung am 4. Mai nun unglaublich wahrscheinlich. Voraussichtliche Veröffentlichung im 4. Quartal 2022“, führte Henderson via Twitter aus.

„Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

