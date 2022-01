PS4 & PS5: PSN-Deal der Woche lässt euch 65 Prozent sparen

Zur Wochenmitte wurde im PlayStation Store ein weiterer Deal freigeschaltet, bei dem es sich um einen bekannten Prügler handelt. So könnt ihr „Mortal Kombat 11“ einige Tage lang günstiger in euren Besitz bringen. Für die Standardfassung räumen Sony und Warner Bros. Interactive sogar einen Rabatt von 65 Prozent ein.

Der genannte Rabatt lässt den Preis der Standardversion von „Mortal Kombat 11“ von 49,99 Euro auf 17,49 Euro schrumpfen. Ein ungewöhnliches Schnäppchen ist es allerdings nicht. Schon zum dritten Mal wurde der Preis des Titels temporär auf diesen Betrag gesenkt, nachdem in den Jahren zuvor in aller Regelmäßigkeit ein Deal-Preis von 19,99 Euro erreicht wurde.

Für PS4 und PS5 optimiert

Bemerkenswert ist, dass ihr für diesen Betrag nicht nur ein Spiel erhaltet, das über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 in Angriff genommen werden kann. Vielmehr erhalten Käufer von „Mortal Kombat 11“ ein generationsübergreifendes Spiel, das sowohl auf die PS4 als auch auf die PS5 abgestimmt ist.

Aufwerten könnt ihr „Mortal Kombat 11“ mit einem DLC-Pack, das ebenfalls im Angebot ist. So bekommt ihr das „Mortal Kombat 11 Ultimate Add-On-Paket“ zum Preis von 19,99 statt 49,99 Euro. An dieser Stelle lohnt sich das PSN-Angebot nicht mehr. Denn bei Amazon bekommt ihr „Mortal Kombat 11 Ultimate“, also die DLCs inklusive Grundspiel,. Im PlayStation Store werden für „Mortal Kombat 11 Ultimate“ weiterhin 59,99 Euro fällig, was nicht mehr zeitgemäß wirkt – auch in Hinblick auf die

Unabhängig davon konnte zu „Mortal Kombat 11“ kürzlich ein neuer Meilenstein angekündigt werden. So wurde der Prügler bis Mitte 2021 ganze zwölf Millionen Mal verkauft. Die gesamte Reihe bringt es inzwischen auf 73 Millionen verkaufte Spiele. „Mortal Kombat Mobile“, das für iOS und Android erhältlich ist, wurde bis zum genannten Zeitpunkt 138 Millionen Mal heruntergeladen. Mittlerweile dürfte die eine oder andere Million hinzugekommen sein.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Weitere Deals im PlayStation Store

Einen großangelegten neuen Sale gab es im PlayStation Store in dieser Woche nicht. Allerdings ist er gar nicht notwendig, da die Angebote der Vorwoche weiterhin aktuell sind. Mehr als 500 Games und Editions wurden im Preis gesenkt.

Und auch ohne Zusatzkosten könnt ihr in Kürze etwas herunterladen, sofern ihr ein PlayStation Plus-Mitglied seid. So wurden gestern Abend die PS Plus-Spiele für Februar 2022 angekündigt. Sie stehen ab der kommenden Woche „gratis“ zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren