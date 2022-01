PS Plus Februar 2022: „Gratis-Spiele“ ab morgen – Januar-Angebot noch verfügbar

Morgen ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet: Die PS Plus-Spiele für Februar 2022 können ab diesem Tag auf die PS4 und PS5 geladen. Die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 11 und 12 Uhr, sofern Sony der Tradition treu bleibt.

Ebenfalls ist es eine Tradition, dass mit der Freischaltung der neuen PS Plus-Games die Spiele weichen müssen, die im Vormonat in das Angebot aufgenommen wurden. Diesmal bedeutet das: Nur noch bis morgen könnt ihr die Spiele laden, die im Januar ein Teil der Instant Games Collection wurden. Doch lohnt sich das Angebot? Nachfolgend die Übersicht über die Januar-Games:

Deep Rock Galactic (PS5 /PS4)

Dirt 5 (PS5 /PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

Habt ihr die PlayStation Plus-Spiele einmal in eure Bibliothek gepackt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure Mitgliedschaft aktiv ist. Lasst ihr die Zeit hingegen verstreichen und nehmt die Games nicht bis morgen in Anspruch, werden sie für euch wieder kostenpflichtig.

PS Plus im Februar 2022

Mit dem morgigen Austausch können Abonnenten damit beginnen, die Games zu laden, die Sony für Februar 2022 sichern konnte. Die Enthüllung der Titel erfolgte schon in der vergangenen Woche. So erwarten euch im neuen Monat „EA Sports UFC 4“ (PS4), „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer“ (PS4) und „Planet Coaster: Console Edition“ (PS5). Nachfolgend die Details:

EA Sports UFC 4 (PS4)

Am 14. August 2020 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 1.6 Punkte

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung (PS4)

Am 9. November 2021 erschienen

Offizieller Preis: 9,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Am 23. Februar 2021 erschienen

Metascore: 81 Punkte

User-Score: 6.7 Punkte

Offizieller Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Nach der Freischaltung der Februar-Games habt ihr wieder einen Monat lang Zeit, die favorisierten Spiele in die Bibliothek des PlayStation Networks zu packen. Und auch die Termine für den März können bereits vorausgesagt werden. So werden diese Spiele voraussichtlich am 1. März 2022 freigeschaltet. Es ist der erste Dienstag des Monats. Die Ankündigung dürfte am 23. Februar 2022 erfolgen.

Das bietet PlayStation Plus

Eine Mitgliedschaft bei PS Plus schlägt mit rund 60 Euro zu Buche, wobei es regelmäßig Angebote gibt, die diesen Preis deutlich unterbieten. Vor allem für Konsolenspieler mit Mehrspielerinteressen gehört das Premium-Abo zur Grundausstattung, da die Multiplayer-Modi in der Regel an eine Mitgliedschaft gebunden sind.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Neben den monatlich wechselnden PS Plus-Spielen gehören der Cloud-Speicher für Spieldaten, regelmäßige Rabatte und Aktionen wie Betas ebenfalls zum Angebot. Auch profitiert die PlayStation Plus-Community von Download-Packs, die hin und wieder zu ausgesuchten Spielen zur Verfügung gestellt werden.

PS Plus hat letzten Angaben zufolge 47 Millionen Mitglieder. Im Laufe des Jahres könnte der Dienst mit PS Now verschmelzen und um ein dreistufiges Modell erweitert werden.

Weitere Meldungen zu PlaySation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren