Dying Light 2: Update 1.05 mit Patchnotes für PS4 und PS5 veröffentlicht – Erste Spielerzahl

Das nicht fehlerfrei auf den Markt gekommene „Dying Light 2“ konnte in den vergangenen Tagen hinsichtlich der Spielerzahl einen ersten Meilenstein hinter sich lassen. Wie Techland auf Twitter bekanntgab, wurden bereits am ersten Wochenende mehr als drei Millionen Spieler gezählt. Die Spieler- und Verkaufszahlen sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ein großer Erfolg ist es für „Dying Light 2“ dennoch.

Damit es in den kommenden Monaten viel mehr Spieler werden, ist Techland bestrebt, an „Dying Light 2“ kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen, was an verschiedenen Stellen durchaus notwendig ist.

Behilflich ist dabei das Update 1.05, das inzwischen auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen vorliegt. Mit dem Update werden mehrere Fehler aus der Welt geschafft, die häufig den Koop-Modus betreffen. Doch auch die von der KI gesteuerten Leute und Kreaturen im Spiel machten bisher nicht immer das, was sie sollten. Nachfolgend sind die Patchnotes für die PlayStation-Versionen von „Dying Light 2“ eingebettet.

Dying Light 2 Update 1.05 Patchnotes für PlayStation

Verschiedene Situationen wurden verbessert, in denen die Verbindung zwischen Spielern im Koop unterbrochen werden konnte.

Zahlreiche Abstürze korrigiert.

Verschiedene Story-Blöcke korrigiert.

Zusätzliche Videoeinstellungen hinzugefügt (einschließlich Bewegungsunschärfe und Entfernungsunschärfe).

Es wurden Blöcke korrigiert, die dazu führten, dass der Spieler nach einer Koop-Sitzung in einer Todesschleife endete.

Problem behoben, bei dem der Spieler Wertsachen nicht an den Händler verkaufen konnte.

Gelegentliches Bildschirmflackern auf der PS5 wurde behoben.

Ein Problem mit dem Musik-Streamer-Modus wurde behoben, bei dem ein Lied nicht stummgeschaltet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die KI im Koop in einigen seltenen Situationen unsterblich war.

Verschiedene Probleme mit dem Stealth-Gameplay im Koop behoben.

Es wurden verschiedene Probleme behoben, bei denen die KI in der Geometrie blockiert werden konnte.

Verschiedene visuelle Anpassungen bei der KI (einschließlich der Probleme mit der Animation bei der KI).

Verschiedene Balance-Verbesserungen.

Seltene Probleme wurden behoben, bei denen die Mitspieler im Koop-Modus die Dialogoptionen nicht sehen konnten.

Verschiedene Performance-Optimierungen.

Behebung verschiedener Situationen, die nicht endende schwarze Bildschirme verursachen konnten.

Behebung von Problemen mit der Replikation von KI-Toten im Koop-Modus.

Korrektur bei Inifite-Loadings.

Behebung der benutzerdefinierten Quest-Musik für Kollegen in der Koop-Sitzung.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren