Dying Light 2: PS5 vs Xbox One (X) und PS4 (Pro) im Technikvergleich

"Dying Light 2" wurde in dieser Woche für Last- und New-Gen-Konsolen veröffentlicht. Doch wie schlägt sich das Gemetzel bei einem Generationsvergleich? Ein Video von Digital Foundry liefert die Antwort.

Seit dieser Woche verweilt das Parkour-Survival-Gemetzel „Dying Light 2“ auf dem Markt. Es dürfte der letzte Teil der Reihe sein, der auch für die Last-Gen-Konsolen auf den Markt gebracht wurde.

Doch wie schlägt sich das neue Werk aus dem Hause Techland bei einem Vergleich mit der PS4 und Xbox One bzw. den Upgrade-Versionen PS4 Pro und Xbox One X? Dieser Frage gingen die Technikexperten von Digital Foundry nach, die auf Youtube einen Grafik- und Technikvergleich zur Ansicht bereitstellten. Ihr seht ihn in dieser Meldung weiter unten.

Nach dem Start des Videos zu „Dying Light 2“ wird deutlich, dass die Last-Gen-Versionen natürlich nicht auf dem Niveau der New-Gen-Pendants sind, was aufgrund der Leistungsunterschiede zu erwarten war. Allerdings ist ebenfalls anzumerken, dass ihr kein Desaster wie beim 2020er Hype-Spiel aus dem Hause CD Projekt erwarten müsst.

Kein Cyberpunk 2077-Niveau

In diesem Zusammenhang betont auch Digital Foundry: „Die schlechte Nachricht ist, dass es Kompromisse gibt. Die gute Nachricht ist, dass dies keine Enttäuschung auf Cyberpunk 2077-Niveau ist… und die Performance ist in Ordnung!“

Letztendlich wirken die Texturen auf den alten Konsolen verwaschener und auch hinsichtlich der Auflösungen müssen Abstriche gemacht werden. Laut Digital Foundry läuft „Dying Light 2“ auf der PS4 und Xbox One mit einer Auflösung von 1536 x 864 und mit den Low-PC-Settings, während die PS4 Pro und Xbox One X bei einer Auflösung von 1920 x 1080 immerhin Medium-PC-Settings schaffen.

Ergänzend weist die Publikation darauf hin, dass die Basiskonsolen zwar auf die niedrigen Einstellungen des PCs und die Upgrade-Modelle auf die mittleren Einstellungen abzielen, doch mit einigen konsolenspezifischen Anpassungen gelebt werden muss. Die 30 FPS werden auf den Last-Gen-Konsolen in der Regel konstant gehalten, wobei es zu Screen-Tearing kommen kann. Ebenfalls müssen Spieler auf der Last-Gen-Hardware mit längeren Ladezeiten als auf der PS5 rechnen.

Die Analyse der PS5- und Xbox Series X/S-Fassungen von „Dying Light 2“ könnt ihr euch hier anschauen.

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Videovergleich:

