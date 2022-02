Vor wenigen Tagen startete die mittlerweile zwölfte Season des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“. Zum Leidwesen der Spieler und Spielerinnen hielten mit der frisch gestarteten Season allerdings nicht nur neue Inhalte Einzug.

Stattdessen hat die PlayStation 4-Version von „Apex Legends“ seitdem mit technischen Problemen wie Framerate-Einbrüchen zu kämpfen, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machen können. Wie die Verantwortlichen von Respawn Entertainment in einem aktuellen Tweet bestätigten, wurden die Ursachen für die Performance-Probleme auf der PlayStation 4 mittlerweile identifiziert und entsprechend analysiert.

Weiter heißt es, dass das Studio hofft, die Probleme mit einem der nächsten Updates aus der Welt schaffen zu können. „Ein kurzes Update zu den PS4-Performance-Problemen: Wir haben die Ursache identifiziert, arbeiten aber immer noch aktiv an einer Lösung dafür. Wir hoffen auf eine Lösung in einem unserer kommenden Patches und werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald wir Klarheit haben.“

Ein konkretes Datum, an dem die Performance-Probleme von „Apex Legends“ auf der PlayStation 4 der Vergangenheit angehören sollen, wurde also nicht genannt. Sollte Respawn Entertainment diesbezüglich für Klarheit sorgen und dem entsprechenden Update einen Termin spendieren, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität zudem auf der PS5 und der Xbox Series X/S gespielt werden. Wie sich aktuell abzeichnet, werden die nativen Umsetzungen für die Konsolen der neuen Generation in Kürze folgen. Offiziell bestätigt wurde hier bisher allerdings nichts.

Quick update on the @PlayApex PS4 performance issue: We have identified the cause, but are still actively working on a fix for it. We hope to have a resolution in one of our upcoming patches and will share more info as we get clarity. Thanks for sticking with us through this.

— Respawn (@Respawn) February 14, 2022