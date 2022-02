Cyberpunk 2077: Transfer von PS4-Trophäen auf PS5 wird untersucht

Am vergangenen Dienstag erschien für „Cyberpunk 2077“ nicht nur das große Update 1.5, sondern auch die lange erwartete Next-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Upgrade hat einige Zeit auf sich warten lassen, kommt jedoch nicht ohne Probleme aus.

Spieler, die „Cyberpunk 2077“ bereits in seiner PS4-Version gezockt haben, können ihren Spielstand über die Cloud auch auf die PlayStation 5 transferieren. Eine Möglichkeit, auch gleich die erreichten Trophäen mitzunehmen, gibt es derzeit jedoch nicht. Die Entwickler von CD Projekt untersuchen die Möglichkeit derzeit.

„Cyberpunk 2077“-Spieler wünschen sich Trophäen-Transfer

Das Übertragen von gespeicherten Daten zwischen der letzten und der aktuellen PlayStation-Generation ist sehr einfach. Über die Cloud geht der Transfer des Speicherstandes automatisch. Viele Spieler, die nun auf die PlayStation-5-Version von „Cyberpunk 2077“ wechselten, reagieren jedoch bestürzt. Die errungenen Trophäen von der PlayStation 4 werden nämlich nicht auf die aktuelle Generation übertragen.

In einem Beitrag zu den Features von Update 1.5 und der neuen Version für die PlayStation 5 gaben die Entwickler einen Grund an, warum das so ist. Laut CD Projekt zählt die PS5-Version von „Cyberpunk 2077“ als eine neue SKU, also als ein ganz neues Produkt. Daher wurde der Transfer der Trophäen nicht aktiviert. Interessant ist hier, dass das Spiel „Ghost of Tsushima“ ebenfalls vor einiger Zeit eine PS5-Version erhalten hat und eine Möglichkeit bot, die vorher erspielten PS4-Trophäen auch für die neue Generation freizuschalten.

Die Entwickler von CD Projekt gaben in ihrem Forum an, derzeit an einigen Problemen zu arbeiten, die durch Update 1.5 von „Cyberpunk 2077“ aufgetreten sind. Dazu prüfen sie auch die Möglichkeit, einige Wünsche der Spieler zu implementieren. Neben der Anhebung der FPS-Obergrenze auf der Xbox Series S gehört dazu auch der Transfer von PS4-Trophäen auf die PS5. Die Entwickler können dazu jedoch noch keine weiteren Details nennen.

