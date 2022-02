Terraria 2 – A New Age: Entwickler mit Hinweis auf eine bevorstehende Enthüllung?

Bereits seit einiger Zeit wissen wir, dass an einem Nachfolger zum Indie-Hit "Terraria" gearbeitet wird. Wie die Twitter-Biografie eines Entwicklers vermuten lässt, trägt das Sequel den Namen "Terraria 2: A New Age" und könnte demnächst offiziell angekündigt werden.

Nachdem sich das vom ursprünglich vier Mann starken Studio Re-Logic entwickelte „Terraria“ zu einem kommerziellen Überraschungshit entwickelte, fand der Titel im Laufe der Jahre den Weg auf nahezu alle relevanten Plattformen.

Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, wurde hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem Nachfolger begonnen. Aktuell zeichnet sich ab, dass das Sequel den Namen „Terraria 2: A New Age“ tragen und in den kommenden Wochen oder Monaten endlich angekündigt beziehungsweise enthüllt werden könnte. Darauf deutet zumindest die Twitter-Biografie eines führenden Entwicklers hin, der „Terraria 2: A New Age“ in seine Biografie aufnahm. Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten steht allerdings noch aus.

Nachfolger wurde bereits vor ein paar Jahren angekündigt

Bestätigt wurde der Nachfolger bereits im Jahr 2013. Seitdem kam es intern jedoch zu verschiedenen Änderungen. Unter anderem wurden die Arbeiten an „Terraria 2“ zugunsten von „Terraria: Overworld“ pausiert. „Terraria: Overworld“ sollte sich ursprünglich als ein Spin-off verstehen, das unter anderem über Rollenspiel- und Strategie-Elemente verfügt. Im Jahr 2018 entschlossen sich die Verantwortlichen von Re-Logic nach rund drei Jahren jedoch dazu, die Arbeiten an „Terraria: Overworld“ einzustellen.

Nach dem Aus des Spin-offs wandten sich die Entwickler wieder der Hauptreihe zu und sprachen zuletzt im Jahr 2019 über den Nachfolger zu „Terraria“. In welche Richtung sich das Sequel bewegen wird und mit welchen Neuerungen zu rechne ist, wurde bisher jedoch nicht verraten.

Möglicherweise wissen wir aber bald mehr.

