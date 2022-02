Vampire The Masquerade – Swansong: Frische Details im neuen Entwickler-Tagebuch

Vampire The Masquerade – Swansong:

Wenige Monate vor dem offiziellen Release bedachten uns die Entwickler von Big Bad Wolf mit einem neuen Entwickler-Tagebuch zu "Vampire: The Masquerade - Swansong". In diesem gehen die Entwickler auf die DNA ihres Studios ein und verlieren natürlich ein paar Worte über ihr neues Projekt.

"Vampire: The Masquerade - Swansong" erscheint im Mai 2022.

Nach einer weiteren Verschiebung ist das düstere Abenteuer „Vampire: The Masquerade – Swansong“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Mai dieses Jahres vorgesehen.

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Macher von Big Bad Wolf noch einmal mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zu „Vampire: The Masquerade – Swansong“. Zu Wort kommt dieses Mal Eliott Hipeau, seines Zeichens Lead-Quest-Designer bei Big Bad Wolf, und spricht zum einen über die DNA seines Entwicklerstudios und darüber, was das nächste Projekt von Big Bad Wolf auszeichnen soll. Genau wie es bereits bei „The Council“ der Fall war, möchte das Studio auch bei „Vampire: The Masquerade – Swansong“ mit einer spannenden Geschichte punkten.

Eure Entscheidungen wirken sich auf die Geschichte aus

Darüber hinaus werdet ihr die Möglichkeit erhalten, mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen und so euer ganz eigenes Abenteuer zu erleben. Dank der Charakter-Sheets könnt ihr euch dabei mit den Stärken beziehungsweise Schwächen der jeweiligen Vampire vertraut machen und eure Recken entsprechend weiterentwickeln. Weitere Details liefert euch das angehängte Entwickler-Tagebuch.

„Wir sind ein kleines, aber sehr leidenschaftliches Team, das bestrebt ist, ein immersives Erlebnis zu schaffen, das mit der Art von persönlichem Geschichtenerzählen konkurrieren kann, das Sie bei einer großartigen Tabletop-Sitzung erleben würden. Eine, die Sie noch lange nach dem Ende des Abspanns mit Fragen zurücklässt (aber ein Grund, zurückzugehen und zu sehen, wie die Dinge anders hätten laufen können)“, so das Studio zu seinem neuen Projekt.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ erscheint am 19. Mai 2022 und wird unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

