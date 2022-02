Dragon Ball FighterZ: Termin für Android 21 (Lab Coat) bekannt – Neuer Trailer

Das Kampfspiel "Dragon Ball FighterZ" wird in Kürze einen weiteren DLC-Charakter erhalten. Arc System Works hat einen offiziellen Erscheinungstermin für Android 21 (Lab Coat) bekanntgegeben.

Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von Arc System Works haben einen offiziellen Erscheinungstermin für Android 21 (Lab Coat) bekanntgegeben. Demnach wird die alternative Variante des Charakters am 24. Februar 2022 für „Dragon Ball FighterZ“ erscheinen. Damit man noch einmal einen Eindruck von Android 21 erhält, haben die Verantwortlichen auch einen Trailer bereitgestellt.

Eine alternative Version von Android 21

In „Dragon Ball FighterZ“ können die Spieler mit einer Vielzahl an Charakteren aus den zugrundeliegenden Anime- und Manga-Serien in den Kampf gehen. Dafür stehen auch mehrere Versionen von Fan-Lieblingen wie Son-Goku und Vegeta zur Verfügung. Bei Android 21 handelt es sich wiederum um die Gegenspielerin aus der Geschichte von „Dragon Ball FighterZ“. Somit kann man ihre Kräfte im Laborkittel ausgiebig auf den Prüfstand stellen.

„Dragon Ball FighterZ“ ist ein Tag Team-Fighter. Die Spieler stellen sich bestenfalls ein durchschlagskräftiges Team aus drei Charakteren zusammen, die jederzeit die Plätze tauschen und gemeinsam die Gegner niederstrecken können.

Das Spiel ist bereits für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC im Handel erhältlich. In all den Jahren wurden drei Charakterpässe veröffentlicht, die die zahlreichen DLC-Charaktere beinhalten.

